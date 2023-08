Affare Taremi, blitz decisivo per l’attaccante | Lo stanno portando in Serie A

Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, è ad un passo dal giocare in Serie A: trattativa che va avanti da giorni, ecco cosa manca.

In patria lo hanno soprannominato “l’insetto”, per la furbizia e la caparbietà che lo contraddistinguono. Mehdi Taremi, 31 anni, in area di rigore vola come una farfalla e punge come un’ape (per usare Aliliane locuzioni) e questo non è passato inosservato al campionato nostrano.

Lo sanno bene Szczesny e compagni, quando in un congelato martedì sera di Champions League si fecero beffare da un tackle, diventato poi tiro, che valse gol e futura qualificazione ai quarti.

Lo sa bene l’Inter, costretta ad affrontare l’iraniano nella stessa competizione e allo stesso turno dei colleghi bianconeri, sudando decisamente oltre le aspettative per contenere quella fisicità strabordante di cui è dotato il #9 dei Dragões.

185 centimetri x 83 kg non sembrerebbero stats da pesi massimi, ma l’utilizzo del corpo (e in particolare delle braccia) rende complicatissimo per i difensori avversari vincere un duello contro. Il fiuto del gol, poi, quello è innato: a Oporto 80 gol segnati in 147 partite in tutte le competizioni, con lo 0,54% di percentuale realizzativa. Non male.

Ci aveva provato l’Inter

Nel casting fatto dai nerazzurri per cercare l’erede di Lukaku, è stato fatto anche il suo nome. La grande esperienza maturata da Taremi, oltre alle sue qualità, lo rendevano un profilo stra-appetibile per la mano sapiente di Simone Inzaghi.

Il grande nodo è stato rappresentato dalle richieste che il Porto ha fatto a Marotta: 20-25 milioni di euro per un ultratrentenne sono stati ostacolo insormontabile per l’Inter, che ha virato sul “relativamente low cost” Arnautovic.

Il Milan è in agguato

I rossoneri, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sono sempre alla ricerca di un vice Giroud per completare il reparto. Il nome principale sui taccuini di Casa Milan è quello di Taremi. La condizione per sbloccare l’affare, difficile per i motivi economici a cui vi accennavamo prima, è quello di farsi concedere uno sconto dal Porto facendo leva sulla volontà del ragazzo.

Il Milan può essere un’El Dorado che a 31 anni rappresenta l’ultima occasione di entrare nel grandissimo calcio per Taremi. Furlani e Moncada, secondo quanto riportato da Gazzetta, avrebbero recapitato ai portoghesi un’offerta da 15 milioni di euro per prelevare l’attaccante. Il margine di manovra è minimo, i giorni contati. L’alternativa nel caso non se ne facesse niente è rappresentata dal giovane Ekitike del PSG.