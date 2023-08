Sta succedendo davvero: clamoroso Pereyra | Firma a parametro zero

Ore concitate per il futuro di Roberto Pereyra: l’ex centrocampista dell’Udinese potrebbe scegliere una destinazione a sorpresa.

Roberto Pereyra non ha ancora deciso con certezza quale sarà il suo futuro: l’estate passata da svincolato non ha sciolto definitivamente i dubbi su quella che sarà la squadra per cui giocherà la prossima stagione.

Il contratto scaduto lo scorso 30 giugno lo aveva reso un profilo appetibile, soprattutto per le squadre nostrane: ad oggi sono 224 i gettoni in Serie A per l’ex numero 37 di Juventus e Udinese, conditi dall’importante bottino di 25 reti. In mezzo, l’esperienza al Watford con oltre 100 partite giocate in Premier League e 16 marcature.

Il Tucumano (soprannome che richiama le sue origini geografiche, San Miguel de Tucumán) ha accarezzato per mesi la possibilità di vestire la maglia dell’Inter, in cerca di un centrocampista con le sue caratteristiche.

Quando poi Lazar Samardzic è saltato per dinamiche a noi ancora non del tutto chiare, Roberto ci ha sperato davvero nella grande occasione di tornare in Champions League (che gli manca dal 2015, quando giocò la finale con la Juve): un sogno destinato a rimanere tale, vista la scelta dei nerazzurri di puntare ancora su Sensi in quella zona di campo.

Pirlo lo corteggia da tempo

Andrea Pirlo, attuale allenatore della Sampdoria, ha da tempo fatto il nome di Roberto Pereyra alla sua dirigenza. I due si conoscono dall’esperienza comune alla Juventus e il calcio verticale del Maestro avrebbe necessitato di uno con le qualità del Tucu.

Pereyra però non è convinto della scelta di scendere di categoria, per cui non ha mai preso davvero in considerazione questa strada. Ancora più complicate le piste che lo porterebbero a Bari, al Santos o ad un ritorno al River Plate.

Non si esclude il ritorno

L’ultima clamorosa indiscrezione, riportata dai colleghi del Secolo XIX, è un possibile ritorno di fiamma per la squadra che fino a due mesi fa ne deteneva il cartellino: l’Udinese.

Le piste estere e la Serie B con Pirlo non scaldano Pereyra, che invece tornerebbe volentieri nella sua zona di comfort, in Friuli. I dialoghi tra le parti sono ripresi, il club è convinto di poter riabbracciare il suo (ex) capitano.