Ciao ciao Inter: cessione in prestito | Se ne va in Spagna

Lautaro Martinez non potrà contare sull’apporto del partner in attacco: operazione in chiusura.

Tra i temi della nuova Inter di Simone Inzaghi, la squadra che dovrà verosimilmente contendere lo scudetto al Napoli, c’è il rebus attacco. Con l’arrivo ormai imminente di Alexis Sanchez e la rivoluzione che ha seguito gli addii a Lukaku e Dzeko, serve solo l’ultimo step.

Toccherà infatti al tecnico Simone Inzaghi scegliere il partner ideale di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter è sempre più al centro del progetto oltre che leader dello spogliatoio. Nei primi 90 minuti di questa stagione 2023/24 al fianco del Toro ha agito Marcus Thuram.

Il francese non ha certamente brillato ma per fisicità e margini di miglioramento potrebbe rivelarsi la spalla ideale non solo per Lautaro. In panchina infatti scalpita Marko Arnautovic, autore del primo assist della stagione proprio in favore del Toro. L’austriaco ha gasato i circa 75mila di San Siro con colpi da vero fuoriclasse.

Con un Sanchez in più nel motore l’attacco interista è al completo e Inzaghi ha finalmente l’imbarazzo della scelta. Con tre competizioni e l’obbligo di migliorare il terzo posto della passata stagione, tutti dovranno fornire il massimo contributo in termini di marcature.

Nuova linfa per Simone Inzaghi

Ci si aspetta molto in particolare da Alexis Sanchez. Se l’opinione pubblica ha mosso una critica a questa Inter è perché non sarà facile rimpiazzare in termini di gol ed efficacia Lukaku e Dzeko. Soprattutto il bosniaco, grazie a classe ed esperienza, è riuscito spesso a far salire la squadra, rivelandosi prezioso anche quando a digiuno di gol.

La storia di Romelu Lukaku la conosciamo tutti: il belga ha detto sì alla Juventus ma i bianconeri ora sembrano molto più vicini a Morata rispetto a Big Rom. Un tradimento che ha deluso proprio tutti in Viale della Liberazione. La dirigenza guarda avanti e prepara la prossima operazione in uscita.

Niente Inter, nuova chance in Spagna

Tra i possibili partner di Lautaro Martinez non ci sarà Eddie Salcedo. La sua storia all’Inter è stata costellata di indecisioni e mancate promesse. Il calciatore andrà infatti a trovare maggiore fortuna in Spagna.

Come riportato da Calciomercato.com, dopo l’ultima avventura in prestito al Bari, Salcedo cercherà di convincere a suon di gol gli spagnoli dell’Eldense, club che milita nella Segunda Division. Il classe 2001 saluta ancora una volta l’Inter e sogna di tornarci in futuro per restarci definitivamente.