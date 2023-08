Trattativa Milan-PSG: prestito con diritto | Tutti contenti

Il Milan è prossimo a sbloccare l’acquisto chiesto da Pioli: il PSG può venire incontro con un prestito con diritto di riscatto

Una sola pedina: tanto manca al Milan per concludere un mercato quasi perfetto. La richiesta di Pioli è, come noto, quella di un attaccante che possa fare il vice Giroud. La scelta ricadrà scegliendo tra una lista di nomi foltissima.

Infatti, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, Furlani-Moncada hanno avuto tanto da fare in queste ore per programmare le mosse del Milan sul mercato da qui fino al 1 settembre.

Secondo Sky Sport, Beppe Riso (agente di Colombo) ha avuto un lungo colloquio con la dirigenza rossonera nel pomeriggio di venerdì. Il principale argomento di conversazione è stato il futuro prossimo dell’attaccante che lo scorso anno ha giocato nel Lecce.

Da questa chiacchierata è emerso che qualora non si dovesse sbloccare l’acquisto di un terminale offensivo dall’estero, sarà promosso il 21enne di Vimercate a fare la punta di riserva.

Colombo è l’ultima spiaggia

L’opzione Colombo rimarrebbe quindi l’ultima spiaggia nel caso di brutte notizie dal mercato. La scelta non è così semplice per via di numerosi ostacoli che possono portare le diverse operazioni: di Broja (Chelsea) non convince la tenuta fisica, di Taremi il costo proibitivo (20 milioni di euro).

Per Romelu Lukaku invece, il discorso è il medesimo rispetto a qualche settimana fa: il Chelsea per Big Rom non fa sconti, a meno che a chiederli non fosse Mourinho e la sua Roma, che secondo gli ultimi sviluppi sarebbe la pretendente numero 1 per accaparrarselo (a patto che paghi per intero i 12 milioni di ingaggio in un ipotetico prestito).

Per Ekitike il PSG apre una porticina

L’obiettivo principale rimane però Hugo Ekitike del Paris Saint Germain. Il profilo del francese è quello preferito dalla dirigenza rossonera, che vede in lui talento e soprattutto futuribilità (grazie ai suoi 21 anni).

La notizia è che il PSG andrebbe incontro al Milan sulla formula di acquisto: prestito con diritto di riscatto. Dall’operazione ne uscirebbero tutti felici: a Milano avrebbero il tanto agognato attaccante di riserva senza svenarsi in questa sessione, a Parigi si libererebbero di uno dei tanti giovani bloccati dai big, il ragazzo approderebbe in una piazza importante che lavora molto bene con i giovani.