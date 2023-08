Allarme rosso Federico Chiesa: Giuntoli sta per ricevere la chiamata più brutta

Telefoni bollenti in casa Juventus: il dirigente spera di non ricevere mai quella chiamata.



Saranno le temperature torride che stanno affliggendo l’Italia da nord a sud ma anche dalle parti di Torino non si vivono certamente notti tranquille. L’ultima curva di questo calciomercato preoccupa le dirigenze di alcuni club europei e rilancia le ambizioni di altri.

In casa Juventus non si possono escludere del tutto ribaltoni, soprattutto se sul tavolo arrivassero offerte concrete. L’estate dei “pezzi da novanta” Federico Chiesa e Dusan Vlahovic è stata alquanto turbolenta, almeno seguendo i rumors e i titoli apparsi sui giornali. Poi sono arrivati i gol, alla prima di campionato, e tutto sembra essere tornato al suo posto.

Lo stesso Massimiliano Allegri ha ammesso in più occasioni come eventuali offerte irrinunciabili verrebbero vagliate eccome dal ds Giuntoli. L’obiettivo della dirigenza resta costruire una squadra da scudetto ma le questioni di bilancio non possono passare in secondo piano.

Ecco perché Federico Chiesa potrebbe ritrovarsi da qui a fine mercato al centro di mille voci e speculazioni. Da Torino per ora tutto tace ma quella chiamata potrebbe davvero arrivare e l’interlocutore dall’altra parte della cornetta avrebbe parecchia fretta.

L’intreccio di mercato tra Europa e Arabia

Nelle ultime ore il Liverpool avrebbe ricevuto un’offerta da capogiro per la sua stella Mohamed Salah. L’Al-Ittihad offre infatti al club inglese 115 milioni di euro per uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Per la star egiziana è pronto invece un contratto da 200 milioni di euro per tre anni.

C’è un fattore che spaventa l’Europa del pallone: le trattative di mercato che coinvolgono i club sauditi termineranno il 20 settembre. Un vantaggio non da poco rispetto al termine (1 settembre, ndr) previsto per i principali campionati continentali.

L’asse bollente Torino-Liverpool

Con la possibile cessione di Mohamed Salah all’Al-Ittihad, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Liverpool andrebbe subito a ricercare l’alternativa perfetta sul mercato. Tra i tanti profili ci sarebbe proprio quello di Federico Chiesa. Non sarebbe la prima volta che la Premier bussa alla nostra porta: il trasferimento record di Sandro Tonali al Newcastle ne è la dimostrazione.

Il ds Giuntoli spera che quella chiamata non possa arrivare mai. Oltre al talento italiano infatti i Reds valutano anche i nomi di Sané del Bayern Monaco e Adeyemi del Borussia Dortmund. Per il cartellino di Federico Chiesa i bianconeri partono da una richiesta di circa 60 milioni di euro. Vincerà ancora l’Arabia? I tifosi tremano.