Commisso ha detto no: rifiutata un’offerta da 40 milioni di euro | Fiorentina da Europa

Il presidente della Fiorentina, chiamato a rispondere ad un’offerta ricchissima per il suo top player, ha rifiutato oltre 40 milioni di euro.

La Fiorentina, reduce da un mercato importante tra nuovi innesti e cessioni illustri, ha nelle ultime ore rifiutato un’incredibile offerta arrivata dalla Premier League per uno dei suoi top player.

La rosa donata a mister Vincenzo Italiano sarà quindi all’altezza delle tre competizioni e, Cabral e Igor a parte (le cui cessioni a Benfica e Brighton hanno fruttato un totale di 37 milioni), potrà contare sulla vecchia guardia, oltre a nuovi profili giovani e promettenti, in attesa di essere valorizzati come è accaduto negli ultimi due anni viola.

Tra questi ci sarà Beltran, giovanissimo attaccante prelevato dal River Plate per 12 milioni di euro e Mbala Nzola, centravanti che il tecnico aveva allenato nella stagione d’esordio in A allo Spezia (per lui Commisso ha speso circa 10 milioni di euro).

Gli investimenti però non sono stati fatti solo in attacco: in porta è arrivato Christensen (4,50 milioni di euro, dall’Hertha Berlino), in difesa lo svincolato Yerry Mina, sull’esterno il grande colpo è stato Parisi (10 mln dall’Empoli) mentre a centrocampo il prestito di Arthur dalla Juventus e Infantino (3,50 mln dal Rosario Central) completeranno il reparto.

Amrabat e un futuro incerto

Nel frattempo Amrabat è chiamato a scrivere il suo futuro, in questo momento condizionato da più di un’incertezza. Il presidente vorrebbe 30 milioni tra parte fissa e variabile per lasciarlo andare ma le sue pretendenti tardano a farsi avanti (Manchester United, Liverpool e Atletico Madrid).

Dunque se il mercato non dovesse evolversi positivamente da qui fino al 1 settembre, per lui non ci sarebbe altro da fare che rimanere per provare a convincere allenatore e ambiente di poter essere ancora utile al progetto.

La Premier tenta Nico, Commisso dice no

La notizia delle ultime ore è stato il forte interessamento da parte del Brentford nei confronti di Nico Gonzalez. Il talento argentino ha ricevuto un’offerta di contratto ricchissima da parte del club inglese mentre le casse viola sarebbero state ricompensate di una cifra superiore ai 40 milioni di euro.

Commisso ha però rifiutato ancora una volta (non era il primo tentativo), dichiarando di fatto incedibile il nuovo numero 10 della Fiorentina. Vincenzo Italiano ha poi chiosato sulla vicenda in conferenza stampa, commentando: “Lo sto vedendo motivatissimo, ha preso il numero 10 e gli ha portato fortuna. Penso che siano solo movimenti che disturbano. Il mercato aperto in mezzo a competizioni così importanti non aiuta ma ormai siamo abituati. Non c’è nulla su Nico Gonzalez, sicuramente rimarrà con noi”.