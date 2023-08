Lampo Mancini: ha detto si, manca solo la firma | Ecco dove allenerà

L’addio alla Nazionale, le polemiche con Gravina, le parole non dette: ora Roberto Mancini ha accettato una nuova panchina

Domenica, 13 agosto 2023: un comunicato della Federazione squarcia il pranzo degli italiani, irrompendo con forza nelle case e tra le spiagge del Bel Paese. Roberto Mancini non sarà più l’allenatore della Nazionale, per sua stessa decisione.

Quella Nazionale che poco più di due anni fa conquistava uno storico Europeo sotto al cielo di Londra, in una Wembley che dopo il Covid sembrava avesse donato nuova luce a milioni di italiani e sportivi, tutto ad un tratto perdeva il suo principale condottiero.

Ma quali sono i motivi di una scelta tanto sorprendente quanto inaspettata? Secondo lo stesso Mancini, intervistato due giorni dopo da Repubblica, le sue dimissioni sarebbero da attribuire alle divergenze con Gravina, reo di non aver concesso tranquillità al C.T. in un momento delicato.

Nella stessa intervista, Mancini ha poi puntato ulteriormente il dito sul presidente della FIGC, affermando: “Se Gravina avesse voluto, mi avrebbe trattenuto. Non l’ha fatto. Mi sarebbe bastato un segnale, non me l’ha dato. Non ha voluto che restassi, erano mesi che c’era questa situazione”.

Tempistiche sbagliate o scelta inevitabile?

L’opinione pubblica è stata abbastanza compatta nel ‘condannare’ l’ormai ex C.T. per i modi e i tempi con i quali sono venute queste dimissioni. Le partite di Settembre contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina valgono l’accesso ad Euro 2024 e il nostro movimento calcistivo non può permettersi di saltare un’ulteriore competizione internazionale, dopo gli ultimi due Mondiali.

Ma Mancini si difende, precisando che ha lasciato la Nazionale a 25 giorni dalla prossima partita, tempo evidentemente sufficiente per preparare i prossimi impegni. Vedremo a stretto giro se il suo successore Spalletti saprà essere in grado di colmare questo vuoto.

Mancio vola in Arabia: 90 mln per dimenticare l’azzurro

La notizia, appresa da Gazzetta dello Sport, è che Roberto Mancini non resterà a lungo senza panchina. L’ex allenatore dell’Italia è atteso nelle prossime ore in Arabia per divenirne il Commissario Tecnico, firmando (secondo le voci che arrivano da Riad) un triennale da 25-30 milioni di euro a stagione.

L’obiettivo sarà quella di traghettare la selezione araba verso il Mondiale nordamericano del 2026, provando a vincere la Coppa d’Asia in Qatar del prossimo gennaio. Resta da capire se quest’offerta faraonica sia o meno il vero motivo per cui gli azzurri siano stati abbandonati dal suo allenatore.