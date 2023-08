Juventus, il mercato si chiude col botto | Ecco il colpo che non ti aspetti

La Juventus alla ricerca di un nuovo colpo di mercato per dare nuove soluzioni al tecnico Massimiliano Allegri.

Il debutto convincente in campionato contro l’Udinese ha soltanto rimandato di qualche ora le riflessioni della società sul tema calciomercato. I dossier sono ancora tutti sul tavolo. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha chiesto nuovi rinforzi per una squadra capace di lottare per il titolo italiano senza l’assillo dell’impegno europeo.

A differenza delle altre big come Napoli, Inter e Milan, i bianconeri sono stati in grado di puntare anche sui talenti del proprio Settore Giovanile. Se Miretti e Fagioli studiano per diventare presto dei punti di riferimento nel nuovo corso, crescono di partita in partita le quotazioni di Iling Junior, vero e proprio jolly. E non finisce qui.

Proprio alla Dacia Arena è arrivato negli ultimi minuti il debutto della stellina Kenan Yildiz. Gli 11 gol e i 7 assist in 29 presenze con la Primavera bianconera l’hanno di fatto catapultato nel calcio dei grandi, prima con la Juventus Next Gen in Serie C e poi agli ordini di Massimiliano Allegri.

Oltre ai talenti fatti in casa però servono calciatori d’esperienza, uomini abituati a vivere notti importanti e a reggere sin da subito la pressione che comporta la maglia bianconera. Ecco perché il ds Cristiano Giuntoli sta sondando il mercato per il prossimo colpo.

Occasione dalla Spagna

Le trattative di mercato che riguardano i club italiani seguono il principio della sostenibilità e devono rispettare le esigenze di bilancio. La Juventus starebbe dunque valutando un cambio a sinistra, con l’uscita di un calciatore che ha spesso fatto discutere la tifoseria.

Nonostante la prova più che sufficiente contro l’Udinese infatti Alex Sandro potrebbe partire e far spazio a un nuovo innesto per la corsia mancina. Tra i tanti nomi sul taccuino del dirigente ex Napoli ce ne sarebbe uno sottolineato in rosso.

Tutto su Marcos Acuna

Le strade portano a Marcos Acuna, difensore classe 1991 del Siviglia e della Nazionale argentina. A meno di due anni dalla scadenza del contratto in essere con il club spagnolo, la Juventus sta pensando a lui come l’ideale successore di Alex Sandro.

Campione del mondo in Qatar con l’albiceleste nel 2022, Acuna può giocare sulla fascia sinistra in tutti i ruoli: come terzino, come esterno a tutta fascia e, in caso di necessità, come esterno offensivo. Un profilo duttile che piace alla società e che garantirebbe sostanza alla corsia sinistra.