Gigi Buffon: la chiamata arriva da Spalletti | Ecco il nuovo ruolo

L’estate che lo ha portato ad appendere gli scarpini al chiodo non finisce qui per Gigi Buffon, pronto ad una nuova avventura in Nazionale

Gigi Buffon, a detta di molti il più grande portiere della storia di questo sport, ha detto addio in estate al Parma e al calcio giocato, alla veneranda età di 45 anni.

Una carriera costellata di successi, di squadra e personali, che gli hanno permesso di entrare nell’Olimpo dei grandissimi: per talento e costanza la sua carriera sarà difficile da ripetere per chi verrà dopo di lui.

Una costanza che poteva protrarsi per un altro anno (sarebbe stato il 30esimo da professionista!), come dichiarato di recente alla BoboTV, per cercare l’ultima impresa: raggiungere la Serie A col Parma, da dove cioè tutto iniziò.

E ci ha provato fino alla fine, Gigi, a mantenere questa promessa fatta a sè stesso e ai tifosi ducali: lo scorso giugno si dovette arrendere solo al Cagliari (trionfatrice poi dei playoff) in una semifinale che poi, per sua stessa ammissione, ebbe la “colpa” di mettere la parola FINE alla sua leggendaria carriera.

Quell’infortunio che cambiò la storia…

La storia sarebbe stata diversa senza quell’infortunio. Minuto 46′ della semifinale di andata del Playoff di Serie B: si gioca Cagliari-Parma all’Unipol Domus. Dal tunnel degli spogliatoi Buffon non uscirà mai più in divisa da gioco e il polpaccio dolorante lo costringerà a salutare il calcio giocato.

“Io ho detto basta dopo il primo tempo della semifinale d’andata dei playoff. Mi ero preparato al meglio per quella sfida e poi, per una banalità, mi sono infortunato. La vita mi stava mandando un segnale chiaro, era arrivato il momento di smettere” ha rivelato il portierone in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

La Nazionale nel destino di Gig1

Gigi Buffon vuole la Nazionale e Spalletti vuole Gigi Buffon. L’equazione è semplice, la fattibilità anche: il ribaltone che ha portato via Roberto Mancini da Coverciano ha liberato nuove cariche e nuove possibilità, nello staff del nuovo CT.

In particolare, come rivela sempre la Gazzetta, il posto da team manager è divenuto vacante dopo l’addio di Lele Oriali e Buffon è il pretendente numero 1 per sostituirlo. Insieme a lui, ci sarà il compagno di sempre Andrea Barzagli, col compito di curare la fase difensiva degli azzurri.