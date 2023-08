Inter, un sacrificio sblocca l’affare | Rinforzo importantissimo per Inzaghi

Marotta e Ausilio vogliono accontentare il tecnico nerazzurro. In arrivo un nuovo colpo di mercato.

In casa Inter si lavora senza sosta per consegnare al tecnico Simone Inzaghi gli ultimi innesti di qualità ed esperienza. Come ammesso dallo stesso ad Beppe Marotta, l’intenzione della società di Viale della Liberazione è infatti quella di creare il giusto mix tra calciatori giovani e profili esperti.

Ecco spiegate le scelte che hanno contraddistinto la campagna acquisti. In porta si è deciso di puntare sull’esperienza di Yann Sommer, un calciatore che ha calcato i terreni di gioco per ben 660 volte tra Nazionale svizzera e club.

Allo stesso tempo però l’Inter ha investito in difesa su Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, al posto del più rodato Milan Skriniar, classe 1995 ora al PSG. A centrocampo con la partenza di Marcelo Brozovic, vero e proprio faro del centrocampo interista, è arrivato Davide Frattesi, ancora alla ricerca della consacrazione in campo internazionale.

In attacco la società ha optato per la via della rivoluzione. Via Lukaku e Dzeko, dentro Arnautovic e Thuram, con la preoccupazione legittima dei sostenitori interisti per quanto riguarda i gol garantiti dalla nuova coppia offensiva.

L’attaccante vuole più spazio: cessione in vista?

Chi ha sicuramente deluso invece dalle parti di Appiano Gentile è Joaquin Correa. Voluto fortemente da Simone Inzaghi, che lo aveva già allenato ai tempi della Lazio, il Tucu non è riuscito a entrare nel cuore del popolo nerazzurro. Tanti infortuni e una presenza in zona gol troppo intermittente per essere considerato un giocatore di alto livello.

Sono soltanto 10 le marcature dell’argentino in 77 presenze con la maglia nerazzurra. Dopo la doppietta a Verona dello scorso 27 agosto 2021 il buio o quasi. Anche il tecnico Simone Inzaghi, in accordo con la società, avrebbe dato il suo benestare alla cessione. Correa si sarebbe deciso a cambiare aria per trovare maggiore continuità in un ambiente con meno pressione.

A volte ritornano: Alexis Sanchez

Per un Correa in partenza ci sarebbe un cavallo di ritorno. Alexis Sanchez sta spingendo per ritrovare Inzaghi e l’ambiente interista. Un matrimonio che si era concluso al termine della stagione 2021/22 non senza polemiche.

Ora il calciatore dice di essere cambiato e avrebbe dato piena disponibilità a vestire i panni della quarta punta. Per quanto riguarda la possibile intesa tra il cileno e i nerazzurri, si parla di un accordo di un anno a cifre vicine ai 2 milioni di euro a stagione. Un pieno di genio e sregolatezza per la banda nerazzurra.