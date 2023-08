“Saluta i nostri colori”: Juventus, fine della corsa | La cessione è ufficiale

La Juventus e il calciatore si separano ma non è detto che le strade possano incontrarsi nuovamente in futuro.

Non solo storie di successo, magari condite da gol e prestazioni al top, in casa Juventus. La società è molto attenta a valutare tutte le opportunità di mercato, non importa se si stratta di prima squadra o Settore giovanile. Ciò che conta è la storia della maglia che si indossa.

L’input dato dalla dirigenza negli ultimi due anni è chiaro: far crescere (e possibilmente far debuttare) i migliori giovani a disposizione. Una caratteristica di un club concentrato non solo sui traguardi che impone il presente ma soprattutto proiettato al futuro.

In attesa di trofei dunque Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri stanno lavorando a stretto contatto per rinforzare l’undici titolare ma trovare altrettante alternative affidabili cresciute in casa. Dopo l’esordio di Kenan Yildiz a Udine, la sensazione è che ne vedremo altri di talenti dal dna vincente.

La Juventus sa che in assenza di un budget elevato servono idee e per questo sta testando diversi calciatori. Se Fagioli, Miretti e Iling Junior, per citarne alcuni, hanno già respirato l’aria della Serie A, ecco un attaccante che potrebbe presto tornare utile alla Vecchia Signora.

Ufficiale: l’attaccante torna in patria

Tra i tanti nomi fatti forse uno è passato in secondo piano. La Juventus ha da poco ritrovato i gol di Chiesa e Vlahovic, a lungo sul mercato e non sembra essere orientata a nuovi acquisti in quel reparto del campo. In futuro però potrebbe arrivare un nuovo calciatore. O meglio tornare.

Tra i profili che dovranno attendere ancora per la chiamata in prima squadra di Mister Allegri c’è senza dubbio Felix Correia, attaccante portoghese classe 2001 della Juventus Next Gen. Come annunciato infatti dal club bianconero il calciatore si trasferisce in prestito annuale al Gil Vicente.

Arrivederci o addio?

Felix Correia proverà a trovare minuti e fare esperienza nella sua terra natale, il Portogallo. Il calciatore è nato a Lisbona e in campo ama agire nel doppio ruolo di attaccante o esterno sia a destra che a sinistra. Ora serve soltanto maggiore confidenza con le grandi partite.

Chissà che Correia non possa rappresentare in futuro quell’arma in più a disposizione della Juventus per scardinare le difese avversarie. Il calciatore sfrutterà al meglio questa opportunità? Nel frattempo il club gli augura un grande “in bocca al lupo”.