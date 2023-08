No all’Arabia, sì alla Juventus: decisione definitiva | Scelta storica

Il calciatore ha scelto la futura destinazione: ora si aspetta la mossa del club.

La Juventus, l’Arabia e forse un terzo incomodo. Il mercato che sta accompagnando la stagione sportiva 2023/24 è pieno di insidie, tradimenti e mancate promesse. Lo sanno bene i club europei, colti di sorpresa di fronte a offerte monstre che le hanno letteralmente private dei loro pezzi più pregiati.

Una situazione che riguarda anche il calcio italiano, che ha un unico modo per ritrovare appeal e competitività, ovvero fare leva sul potere delle idee. Se l’Arabia Saudita può proporre contratti faraonici e sponsor a non finire, la Serie A può controbattere grazie a progetti tecnici a medio e lungo termine.

È sicuramente il caso della Juventus, pronta a rinforzare la sua rosa con l’ultimo colpo di mercato. Dopo le sirene inglesi, la posizione di Vlahovic sembra più salda ma ancora tutto può succedere. Ragionamento analogo per Chiesa, calciatore dall’enorme potenziale ma sempre nei radar dei più grandi club internazionali. La vicenda Tonali insegna che tutto può succedere.

Dire no all’Arabia e scegliere la Juventus. Una mossa coraggiosa ma che avrebbe un senso. Preferire la possibilità di giocare ancora ad alti livelli in Champions League per rimandare l’appuntamento con un ricchissimo contratto.

La Juve ci prova ma non è sola

Il calciatore in questione è Romelu Lukaku, scaricato dall’Inter o responsabile del suo destino? Il Chelsea di Pochettino non ha nessuna intenzione di puntare su di lui. Una situazione difficile da gestire e che potrebbe influire negativamente sul rendimento in campionato dei Blues.

Ecco perché va trovata in fretta una soluzione: Big Rom avrebbe detto sì da tempo alla Juventus. Come riporta infatti Il Corriere dello Sport il calciatore avrebbe trovato a giugno un accordo di massima con il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli.

Tre strade per Big Rom

A questo punto per l’ex Inter le possibilità sono tre: una difficile permanenza al Chelsea da separato in casa, l’approdo alla Juventus o una nuova avventura in Inghilterra. Il calciatore vorrebbe misurarsi nuovamente con il campionato italiano e per i bianconeri sarebbe ancora in piedi l’idea di uno scambio con Vlahovic. Manca tuttavia l’accordo sul conguaglio a favore dei bianconeri.

Un ultimo dettaglio potrebbe risolvere la questione. Il club arabo interessato a Lukaku, l’Al-Hilal, ha appena prelevato Mitrovic dal Fulham, chiudendo di fatto la porta al calciatore belga. A questo punto a Lukaku resta soltanto l’accordo verbale con la Juventus. Basterà per celebrare le nozze?