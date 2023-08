Lampo di fine mercato: Luis Muriel | Ora o mai più

Luis Muriel si trova ad un bivio: restare all’Atalanta o cedere alle avances di una nuova squadra, sempre in Serie A

Luis Muriel, 32 anni, può salutare l’Atalanta dopo averla trascinata negli ultimi quattro anni, con 159 presenze e 62 gol, molti dei quali decisivi da subentrato.

L’attacco della Dea è in continua evoluzione a causa di un mercato scoppiettante e degli infortuni che possono condizionare le scelte della famiglia Percassi: è di poche ore fa la notizia che El Bilal Tourè (volto nuovo di questa sessione) sarà costretto a saltare dai 3 ai 4 mesi a causa della rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro.

Inoltre, Duvan Zapata è sempre più corteggiato dalla Roma di Mourinho, chiamato a sua volta a sostituire Tammy Abraham, reduce dalla rottura del crociato.

Le scelte di Gasperini nel vittorioso esordio in trasferta contro il Sassuolo sembra che vadano in una sola direzione per il colombiano: la cessione.

Gasp lo tiene in panchina: indizio di mercato?

I 90 minuti in panchina in una sfida equilibrata fino all’83esimo possono essere indicativi del futuro di Muriel: lui che detiene tuttora il primato di reti da subentrato in Serie A (26 gol) costretto a guardare qualcun altro prendersi la scena è un chiaro indizio di mercato.

E quel qualcun altro risponde al nome di Charles De Ketelaere, altro acquisto (prestito con diritto fissato a 23+4 di bonus) fatto dall’Atalanta e chiamato alla rinascita dopo la disastrosa scorsa stagione al Milan. Il belga, che nel finale ha risolto la partita facendo coppia con Gianluca Scamacca (25 + 5 di bonus per strapparlo al West Ham), è sembrato lucido e determinato, lontano parente del timido e impacciato CDK visto a San Siro.

Il Monza nel futuro di Luis

Luis Muriel è tallonato da Adriano Galliani, che lo vuole a tutti i costi per rinforzare l’attacco di Palladino. Il giocatore è graditissimo dal ds del Monza mentre il colombiano si rilancerebbe in quella che è stata la squadra rivelazione dello scorso campionato.

Il futuro di Luis è però condizionato da quello di un altro ex atalantino, Andrea Petagna, in trattative per firmare con il Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’operazione Muriel si sbloccherà solo una volta che si concluderà questa trattativa parallela.