Marco Verratti, c’è l’intesa col giocatore | Affare lampo e colpo a sorpresa

Marco Verratti ha l’accordo con un nuovo club e saluta Parigi, che ora è nel caos: dopo Messi e Neymar, anche il centrocampista scappa dal PSG

Il PSG è una polveriera: dopo Messi e Neymar, un altro pezzo da 90 rischia di salutare Parigi. Stiamo parlando di Marco Verratti, 30 anni, da 11 stagioni titolare del centrocampo del Paris Saint Germain.

416 presenze, 11 gol, 22 trofei e la fascia da capitano indossata più volte: potrebbe essere questo il bottino definitivo del centrocampista nella sua esperienza francese, iniziata nel 2012 dopo un campionato di Serie B vinto nel Pescara dei miracoli di Zeman.

Il perchè di questa divisione improvvisa risiederebbe nella scelta della società di epurare la squadra dei suoi senatori per iniziare un nuovo ciclo: stessa sorte è già toccata a Neymar (volato in Arabia) e Messi (a Miami), ma soprattutto a Kylian Mbappè, la cui estate vissuta da separato in casa ha sollevato il (solito) polverone sull’asse Parigi-Madrid.

La temporanea pace fatta dall’asso francese, in gol nell’ultima di campionato da subentrato, non toglie i riflettori da un cantiere, quello parigino, sempre più aperto: da qui alle 23 del 1 settembre (data della fine del mercato della Ligue 1) i ribaltoni sono dietro l’angolo.

Adieu Marco: rimane in Europa?

Secondo L’Equipe, storico quotidiano francese, Marco Verratti avrebbe ricevuto due offerte importanti da due big europee. La prima di queste è il Manchester Utd, reduce da un deludente inizio di campionato: la preoccupante sconfitta dello scorso sabato contro il Tottenham avrebbe convinto la dirigenza dei Red Devils a rimpolpare il centrocampo e il primo nome che si è fatto sarebbe quello del 30enne di Pescara.

Altro club interessato è il Bayern Monaco di Tuchel, che Verratti lo ha già allenato dal 2018 al 2020, determinato a inserire un regista di fama internazionale nella rosa bavarese.

Le sirene arabe suonano incessanti

Ancora una volta, a spuntarla dovrebbe essere un club arabo: si tratta del Al-Ahli, che nelle ultime ore ha intensificato i rapporti con l’entourage del giocatore, trovando l’accordo sui termini del futuro contratto (fonte L’Equipe). Il nodo resta trovare un accordo anche col PSG che però valuta Verratti non meno di 50 milioni di euro.

La concorrenza, al momento decisamente più indietro, è rappresentata dall’Al-Hilal (club di Neymar e Milinkovic-Savic) e dall’Al-Arabi, club militante nel campionato del Qatar.