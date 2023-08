Mercato Inter: salta Pavard? Già in mente il sostituto | Gioca in Serie A

Si complica l’affare Pavard-Inter a causa della richiesta altissima dal Bayern mentre è già pronto il piano B: viene dalla Serie A

La strada per arrivare a Benjamin Pavard si fa in salita per l’Inter. Il perchè è presto detto: la dirigenza dell’Inter ha di fatto offerto al Bayern Monaco la cifra che era da destinarsi a Lazar Samardzic (25 milioni di euro + bonus) mentre i bavaresi ne chiedono almeno 10 in più.

Il Bayern, notoriamente club molto ricco, non ha bisogno di vendere e quindi non è disposto ad alcun tipo di sconto, come testimonia il caso Sommer che si è accasato per la cifra di partenza (6 milioni) e senza alcun ritocco delle pretese iniziali.

Il tecnico Thomas Tuchel è poi un grande estimatore del giocatore, anche se l’ha comodamente destinato alla panchina nel vittorioso esordio in Bundes di venerdì scorso contro il Werder Brema. La vittoria per 4-0 non ha comunque reso onore al suo sostituto, Mazraoui, sembrato decisamente impacciato in fase difensiva.

Sembrerebbe comunque che Pavard si senta con le valigie in mano, dal momento che ha cominciato a seguire i nerazzurri sui social network.

Intanto Inzaghi conferma la trattativa

Simone Inzaghi, parlando durante la conferenza stampa che ha presentato l’esordio stagionale contro il Monza, ha annunciato: “Sappiamo che ci manca ancora un difensore e la società sta lavorando per questo”, confermando dunque la trattativa per portare Pavard (o chi per lui) in nerazzurro.

Ha poi rincarato la dose, dichiarando: “Ci manca un braccetto destro, che in questo mercato non è facilissimo da trovare. C’è qualche profilo su cui stiamo lavorando e speriamo di poterlo acquistare”.

Schuurs se Pavard non va a buon fine

Il piano b si chiama Peer Schuurs e, come confermato da Repubblica, l’Inter farà un tentativo per il centrale del Torino qualora non si raggiungesse un accordo per Pavard. 23 anni, olandese, 1 metro e 91 e carisma da vendere: stimmate da predestinato per un valore che sfiora i 30 milioni di euro.

Cairo, la cui bottega è sempre carissima, potrebbe dunque trattare il suo centrale di punta con l’Inter un anno dopo la vicenda Bremer, sperando, per Inzaghi, che non finisca come l’ultima volta.