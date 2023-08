Lo volete? Dall’Inghilterra lo offrono alla Roma | Sarà lui il nuovo attaccante

La Roma alla ricerca dell’attaccante: sfumato Marcos Leonardo e complicatosi Zapata, spunta un top player in prezzo di saldo dall’Inghilterra.

Mourinho avrà presto il suo attaccante. Frase che i tifosi della Roma aspettano da molte settimane ma che per forza di cose dovrà avverarsi entro il 1 settembre, quando all’Hilton Hotel di Fiumicino si chiuderanno le porte del mercato.

La brutta notizia è che l’obiettivo principale di Tiago Pinto sembra allontanarsi definitivamente: Marcos Leonardo rimarrà in Brasile, almeno per questa sessione. Il Santos (che peraltro naviga in acque torbide della classifica del Brasilerao) ha ritenuto l’offerta della Roma troppo bassa e ha deciso di abbassare le saracinesche della sua bottega.

Le alternative al momento, come riportato da Calciomercato.com, sono rappresentate da Abel Ruiz (spagnolo, classe 2000) del Braga, Hugo Ekitiké (francese, classe 2002) del PSG e Willian José (brasiliano, classe 1991) del Betis.

Il mago di Setubal dovrà dunque inventarsi un’altra magia, almeno per l’esordio in casa contro la Salernitana: affrontarla senza Abraham e Dybala, col solo gallo Belotti reduce dai deprimenti 0 gol dello scorso campionato.

Zapata e quell’infortunio che complica i piani

Altro colpo di teatro nella travagliata ricerca al bomber giallorosso è rappresentato dall’affare Zapata: il colombiano dell’Atalanta, dato ormai per certo nelle scorse ore, potrebbe rimanere a Bergamo a causa dell’infortunio di El Bilal Tourè, vittima della “rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro”.

L’allenatore Giampiero Gasperini ha poi confermato la fiducia a Zapata, nella conferenza di vigilia a Sassuolo-Atalanta: “Duvan ha recuperato dal finale di stagione, si è allenato con continuità, sotto l’aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell’Atalanta”.

Il bomber viene dall’Inghilterra?

La notizia di giornata è la proposta fatta dall’entourage di Willy Gnonto alla Roma per portarlo in Italia. La situazione è decisamente complessa: l’attaccante è determinato a lasciare il Leeds, retrocesso la scorsa stagione dalla Premier League, ed ha proposte concrete per salutare. L’Everton avrebbe addirittura il gradimento del giocatore ma il Leeds ha respinto tutte le offerte ed è intenzionato a fare muro.

E allora ecco che è spuntata l’ipotesi italiana: il Leeds, sebbene non rientri nei suoi piani cederlo, farebbe meno fatica a farlo in un altro Paese piuttosto che a futuri avversari, in caso di promozione. La valutazione è alta (oltre i 30 milioni di euro) e l’identikit non coincide alla perfezione con il bomber chiesto da Mourinho ma si tratterebbe comunque di un investimento futuribile importante.