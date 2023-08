Colpo di scena Samardzic: in trattativa con un’altra squadra di A | Inter furiosa

Sfumata la trattativa con l’Inter, Samardzic può rimanere in Serie A con una trattativa a sorpresa: l’Udinese ci pensa.

Lazar Samardzic è sicuramente il caso più controverso di questa sessione estiva di calciomercato. Il trasferimento all’Inter era cosa fatta, ma poi le richieste aggiuntive dell’entourage del giocatore hanno fatto saltare il banco: ora il suo futuro è tutto da decidere.

Sebbene l’Udinese, titolare del cartellino, avesse chiaramente detto a Samardzic che il trasferimento a Milano era l’unica strada possibile, è improbabile pensare che da qui fino al 31 agosto non si cercherà di piazzarlo in una nuova squadra.

Le richieste, quelle di Pozzo, sono alte ma non invalicabili: 25 milioni di euro e possibilità di imbastire il prestito con obbligo di riscatto.

Se non dovessero arrivare offerte congrue a questo tipo di valutazione, lo scenario potrebbe essere tetro per il centrocampista: il precedente, quello di Scuffet che rifiutò l’Atletico Madrid facendo saltare una plusvalenza cospicua, farebbe pensare al pugno duro da parte della dirigenza friulana, con lo spettro del fuori rosa che incombe sul serbo.

L’Inter alla porta, la Juve alla finestra

L’estate dei dispetti sull’asse Torino-Milano potrebbe aggiungere, dopo Lukaku e Cuadrado, un nuovo protagonista. Il gradimento da parte della dirigenza bianconera del #24 dei friulani non è di certo una novità e la ricerca di un centrocampista per Allegri potrebbe convincere Giuntoli ad affondare il colpo.

Il problema, come sempre per la difficile situazione del bilancio juventino, è quello di un esborso in questo momento non praticabile se non impossibile, vista la quasi sicura permanenza di Vlahovic a Torino e relativo incasso saltato.

La Lazio ci prova, ma ad una condizione

Samardzic come sostituto di Milinkovic-Savic: perchè no? È questa la suggestione che nelle ultime ore sta probabilmente ronzando nella testa di Claudio Lotito, presidente della Lazio chiamato al difficile compito di sostituire il Sergente volato in Arabia.

Perchè se è vero che due pedine di livello assoluto sono già state incorporate nella mediana della Lazio (Kamada e Rovella) è pur vero che Samardzic incarnerebbe alla perfezione il vuoto lasciato dal connazionale Sergej: potenza fisica, qualità sulla trequarti e nella finalizzazione. La condizione necessaria per sfruttare quest’occasione è quella di piazzare gli esuberi in quella porzione di campo: cedere Marcos Antonio e Basic significherebbe avere il tesoretto per far partire l’assalto al centrocampista dell’Udinese.