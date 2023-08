Colpo Milan: arriva il difensore chiesto da Pioli | Trattativa in chiusura

Dopo estenuanti trattative, sembra che finalmente il Milan abbia scelto il suo nuovo difensore: proviene dall’estero e fa impazzire Pioli.

Il Milan è la regina indiscussa di questo mercato, su questo non ci piove: incassare 80 milioni cash per un solo giocatore (Tonali) ha reso i rossoneri una mina vagante nelle aste per i calciatori più promettenti d’Europa.

Dopo un roster impreziosito da talenti assoluti e/o in rampa di lancio (vedi Chukwueze, Pulisic, Okafor, Reijnders, Musah e Loftus-Cheek) la priorità è diventata per forza di cose il difensore centrale, per cui il Milan vuole fare un investimento futuribile e possibilmente dal piede sinistro.

Con la partenza di Gabbia (direzione Villarreal) e lo spostamento semipermanente di Kalulu a terzino destro, i soli interpreti del ruolo sono Thiaw e Tomori, oltre a Kjaer la cui carta d’identità si fa però sentire (solo 17 presenze nello scorso campionato e un rendimento generale in peggioramento).

Il nodo principale in questa fase è però il budget da destinare ad una, seppur importante, seconda linea: 140 milioni sono già stati spesi in questa sessione di mercato e la dirigenza ha fatto sapere a Pioli che il prossimo non sarà un acquisto coi fuochi d’artificio ma piuttosto una mossa da Player Trader.

Kostantinos Koulierakis, difensore centrale del Paok Salonicco, era stato il primo nome sulla lista di Furlani&Moncada per rinforzare la difesa. Diciannove anni, fisico da Olimpo greco (1,88 mt) e esperienza rara da ritrovare alla sua età (34 presenze in prima squadra, incluso il debutto di Conference League).

La brutta notizia è che il Paok lo valuta tanto, troppo: 10 milioni di euro sono al momento ostacolo insormontabile per la buona riuscita della trattativa.

AC Milan are advancing in talks to sign Marco Pellegrino from Platense — as 2002 centre back is fav option to add one more defender 🔴⚫️🇦🇷 #ACMilan

Personal terms already agreed, new bid expected soon. Milan board decided to go for Pellegrino among three options. pic.twitter.com/amMVyo56vk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023