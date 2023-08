Addio Napoli, l’ultimo regalo è amarissimo per Rudi Garcia | E’ arrivato l’annuncio definitivo

Un possibile colpo di mercato sfuma per il Napoli, De Laurentiis dice addio all’arrivo di un suo pupillo

Il Napoli si trova in fase di preparazione per l’atteso inizio del campionato nel prossimo fine settimana, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nella stagione precedente. Da quando si è festeggiato lo scudetto all’inizio di giugno, molte sono state le trasformazioni, a cominciare dalla figura dell’allenatore. Luciano Spalletti ha detto addio al club partenopeo, diventando il principale candidato alla successione di Roberto Mancini come allenatore della Nazionale italiana. Al suo posto è subentrato Rudi Garcia.

La dirigenza ha posto l’enfasi sulla riconferma del talentuoso attaccante Victor Osimhen, nonostante le offerte attraenti provenienti dall’Arabia Saudita e da altri club interessati sia al giocatore che alla squadra stessa. Kvara, che si è distinto come una delle rivelazioni del calcio europeo nei mesi recenti, ha confermato il suo impegno nel progetto napoletano. Le sue prestazioni eccezionali in campo hanno richiamato alla mente il leggendario Maradona.

In controtendenza, il difensore centrale Kim ha salutato il centro sportivo di Castel Volturno per unirsi al Bayern Monaco. Il club tedesco ha pagato la clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro, stabilita la scorsa estate quando il giocatore giapponese è arrivato al Napoli.

Napoli, sfuma l’affare Koopmeiners, resta all’Atalanta

L’affare Koopmeiners sembra essere sfumato per il Napoli, poiché il centrocampista atalantino rimarrà a Bergamo sotto la guida di Giampiero Gasperini. Nel frattempo, Zielinski, centrocampista versatile e di grande qualità, rimarrà al Napoli. Il suo contributo è stato fondamentale nella stagione trionfale dell’anno precedente e si prevede che continuerà a essere un punto chiave nelle tattiche di Garcia.

Il Napoli e i nuovi arrivati Natan e Cajuste

Il Napoli ha finalmente accolto due nuovi arrivi: Natan Bernardo de Sousa, un giovane centrale difensivo classe 2001 proveniente dal Brasile, e Jens Cajuste, un centrocampista svedese di 24 anni proveniente dal Reims. Questi rinforzi saranno fondamentali per affrontare le sfide del campionato e della Champions League, garantendo anche il necessario riposo ad altri giocatori chiave come Anguissa.

La squadra ora si concentra sull’imminente sfida contro il Frosinone, promosso in Serie A dopo una stagione dominante in Serie B. Nonostante la partita possa sembrare abbordabile sulla carta, l’entusiasmo dei ciociari e la loro giovane rosa potrebbero rendere l’incontro più impegnativo del previsto per il Napoli.