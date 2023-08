Svelato il futuro di Joao Felix: ecco dove giocherà | Addio, Atletico!

Pronta la nuova squadra per Joao Felix: dopo gli attriti con Simeone e la clamorosa richiesta di rescissione del contratto, ora può sbloccarsi tutto.

Joao Felix non è più virtualmente un calciatore dell’Atletico Madrid. Nelle ultime ore in Spagna si parla solo del futuro della stellina portoghese, 24 anni il prossimo novembre, che è sempre più lontano da Madrid e dal cholo Simeone.

Proprio quel Simeone che nell’estate del 2019 aveva fatto carte false pur di averlo alla sua corte, spendendo oltre 120 milioni di euro, ora è il suo nemico pubblico numero 1: secondo quanto riportato da La Sexta, Felix avrebbe chiesto insieme al suo entourage di valutare la rescissione del contratto, in essere fino al 2027.

Il motivo? Il rapporto con il calcio a suo modo di vedere troppo difensivo del cholo, reo di averlo svalutato e scaricato alla prima occasione (lo scorso anno, in prestito al Chelsea). Il ritorno alla base è stato poi burrascoso e la rottura definitiva non è tardata ad arrivare.

Tra i club interessati all’inizio dell’estate, ci sono stati sondaggi forti da parte di PSG e Benfica, ma poi questi ultimi hanno virato su altri obiettivi (Asensio e Di Maria su tutti) e Joao è stato costretto ad affrontare la preparazione a Madrid.

Griezmann ha provato a distendere

Antoine Griezmann, lo stesso che Joao Felix aveva sostituito dopo la sua partenza a Barcellona nel 2019, ha tuttavia provato a distendere i toni. In un’intervista a ESPN, infatti, ha ammesso che per sua stessa esperienza personale, fare muro nei confronti del club gli reca solo un danno difficilmente riparabile.

“La cosa migliore che potevo fare era zittirmi e lavorare. Questa è l’unica cosa che posso dire” ha poi consigliato Le Petit Diable a Felix, convinto però delle sue ragioni e già con la valigia in mano.

E il Barça vinse Felix e contento

Tra i due litiganti, il terzo gode. Il terzo, come sempre, lo fa il Barça: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i blaugrana sono in trattativa avanzata per portare il portoghese in Catalogna.

Così come 4 anni fa con l’affaire Griezmann, il Barcellona strapperà l’attaccante all’Atletico Madrid e questa volta lo farà a condizioni di favore, in prestito. Un colpaccio per Xavi che si accaparra una pedina di qualità per la sua trequarti offensiva.