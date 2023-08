Il Milan vuole pescare… in casa Juventus! Riuscirà a strapparlo alla rivale?

Il Milan sta sondando diversi profili per rinforzarsi in attacco: nelle ultime ore è spuntato a sorpresa anche il bomber della Juventus.

Nel treno dei desideri del Milan c’è uno step che pare obbligatorio in questa sessione di mercato: la punta. L’addio di Ibra e il flop Origi hanno lasciato un vuoto nella casella “bomber” e Giroud, 37 anni tra un mese, non può certo colmarla per 50 partite a stagione.

Numero 9 cercasi: neanche Lorenzo Colombo, rientrato alla base dopo 1 anno di Lecce, che pure tanto bene ha fatto nelle amichevoli estive (in gol 4 giorni fa contro il Novara), è riuscito ad avere la riconferma. Per lui suonano le sirene di Genoa e Cagliari e presto dunque potrà dire di nuovo arrivederci ai colori rossoneri.

L’idea, rispetto alle sessioni maldiniane, è quella di prelevare una punta relativamente giovane e di prospettiva: l’identikit perfetto potrebbe essere quello di Hugo Ekitike, classe 2002 del PSG, prelevato in via definitiva solo qualche settimana fa dal Reims per 28 milioni di euro circa.

Profilo molto gradito a Pioli perchè stazza (1,91) e futuribilità (21 anni) lo rendono molto appetibile al suo gioco fisico e strutturato. Inoltre, il minutaggio del franco camerunense è bloccato dal nuovo acquisto dei parigini Gonçalo Ramos e il prestito a determinate condizioni può essere un’opzione vantaggiosa.

London calling: il Milan risponde

L’asse Chelsea-Milan ha portato negli ultimi anni diversi giocatori dal Big Ben al Duomo: da Torres e Essien fino ai più recenti Giroud e Pulisic. E a testimoniare gli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club c’è una nuova trattativa che sta infiammando le ultime ore del mercato: pare che Armando Broja possa essere il prossimo di questa personalissima lista rossoneroblues.

22 anni, 191 cm x 90 kg di muscoli, attaccante albanese. Questo l’identikit del bomber reduce dalla rottura del legamento crociato della scorsa stagione: una lunga convalescenza lo ha tenuto lontano dai campi fino allo scorso luglio ma ora è pronto il riscatto. Se sarà al Milan, lo dirà il tempo.

Idea Kean, la Juve fa muro

L’opzione migliore sarebbe probabilmente pescare in Serie A: Moise Kean, 23enne attaccante della Juventus, è un habituè della kermesse italiana. 22 gol in 95 presenze con le maglie di Juve e Verona, a cui vanno aggiunti 13 in Ligue 1, 2 in Premier e 5 in Champions League: un bottino di tutto rispetto che è difficile ritrovare in altri pari età.

Per tutti questi motivi, e anche per il fatto che Kean è un prodotto del vivaio bianconero (utile per stilare le liste UEFA), la Juve ha fatto muro a qualsiasi richiesta sia pervenuta in estate, Milan incluso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri si sarebbero fermati al solo sondaggio, subito declinato in quanto l’attaccante italiano gode della massima fiducia di Allegri, ripagata da una preseason brillante.