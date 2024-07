Milan, beffa tremenda: “Ha scelto Gasperini” | Dopo Zirkzee arriva un altro rifiuto: Fonseca è infuriato

I tifosi rossoneri e il nuovo allenatore sono ancora in attesa dei primi rinforzi dal mercato: intanto prende forma un’altra delusione.

I lavori per la costruzione del nuovo Milan procedono lentamente. Salutato Stefano Pioli, i rossoneri hanno scelto di ripartire da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese conosce bene il calcio italiano per aver allenato per due stagioni la Roma, ma vuole tornare in Serie A per migliorare quanto fatto alla guida dei giallorossi.

Il quinto e il settimo posto conseguiti a Trigoria non rappresentano il migliore dei biglietti da visita per un tecnico che ha comunque vinto in Portogallo e in Ucraina e che è reduce da un buon biennio in Francia con il Lille. Un allenatore dal profilo internazionale, quindi, poliglotta e scelto dalla società per la propria mentalità offensiva.

Qualsiasi tecnico, tuttavia, anche il più vincente e il più carismatico, ha bisogno di una rosa all’altezza della situazione per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. E va da sé che se il club ha ritenuto non sufficiente una semifinale di Europa League e un secondo posto in campionato per confermare Pioli, significa che l’asticella delle ambizioni in casa rossonera è molto alta.

Anche sulla base di questa speranza i tifosi hanno risposto presente ai primi giorni di campagna abbonamenti, tuttavia resta il fatto che all’attivismo di Juventus e Napoli si sta contrapponendo l’attesa prolungata dei dirigenti del Milan. Le trattative in corso sono tante al pari degli obiettivi in particolare per centrocampo e attacco, ma le prime ufficialità tardano ad arrivare.

Milan, mercato in stallo: prosegue la caccia al centravanti

Emerson Royal, esterno destro difensivo del Tottenham, e Youssouf Fofana, mediano del Monaco, sono i giocatori più vicini a vestire la maglia rossonera, mentre non ci sono certezze riguardo l’attacco. L’eredità di Olivier Giroud è pesante, i nomi in ballo sono tanti dalla scorsa primavera, ma per motivi diversi nessuna negoziazione è ancora entrata nel vivo.

Il fatto stesso che si balli tra Joshua Zirkzee e Romelu Lukaku è significativo. L’olandese e il belga sono due profili agli antipodi per età, costi, ingaggio e caratteristiche tecniche. Fonseca è tuttavia pronto ad accogliere uno dei due per farne il perno del reparto e inserirlo nei propri schemi offensivi, pur consapevole che per la prima linea servirà anche altro. In tal senso un obiettivo di vecchia data è ormai sfumato.

Zaniolo sceglie l’Atalanta: addio Milan, tifosi scatenati sui social

Avvicinato più volte al Milan, infatti, Nicolò Zaniolo sta per coronare il sogno di tornare a giocare in Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’ex giocatore della Roma, reduce da una stagione poco esaltante sul piano personale all’Aston Villa, indosserà la maglia nerazzurra dell’Atalanta. Il secondo rinforzo per la Dea dopo il difensore Ben Godfrey si materializzerà con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Galatasaray per una cifra complessiva di circa 17 milioni.

I bergamaschi hanno bruciato la concorrenza della Fiorentina e stanno limando i dettagli dell’affare. Decisiva la volontà del giocatore, chiamato a scegliere tra le due destinazioni. E il Milan? I rossoneri si erano tirati fuori da tempo dalla corsa a Zaniolo, ma ciò non è bastato ad evitare le ironie dei tifosi, che sui social hanno sottolineato come Nicolò abbia preferito andare alla corte di Gasperini al fascino della maglia rossonera. “Ha scelto Gasp” il commento dominante, tra l’amaro e il rassegnato. Uno scenario che rischia di ripetersi con Zirzkee, in trattativa con il Manchester United, e che rischia di mettere a dura prova la pazienza dei tifosi. E forse anche quella dello stesso Fonseca…