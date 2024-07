Prendete me sulla fascia, sono un treno | Il ‘pulcino’ si candida alla Roma: pronto un ricco triennale

Calciomercato Roma, spunta un profilo a parametro zero per rinforzare la corsia esterna: ecco di chi si tratta

La Roma è reduce da una stagione decisamente sottotono, anche se l’arrivo di Daniele De Rossi ha contribuito a ridare entusiasmo all’ambiente. L’ex capitano, un po’ a sorpresa, a stagione in corso ha preso il posto di Josè Mourinho, ma non è riuscito a condurre i giallorossi alla qualificazione in Champions League.

Di conseguenza anche nella prossima stagione, i giallorossi dovranno accontentarsi di disputare l’Europa League. Un torneo in cui nelle ultime due annate la Roma si è tolta più di una soddisfazione, senza però riuscire a sollevare il trofeo.

Intanto in casa giallorossa, complice l’arrivo del nuovo direttore sportivo Ghisolfi, iniziano a prefigurarsi i primi obiettivi di mercato. De Rossi chiede almeno 2-3 pedine di qualità per rafforzare la rosa a sua disposizione.

Calciomercato Roma, spunta un esterno a parametro zero: i dettagli

Nelle ultime ore al club giallorosso è stato accostato il profilo di un calciatore che in passato ha già militato in Serie A, più precisamente nel Torino. Nello specifico ci stiamo riferendo ad Alejandro Berenguer, esterno spagnolo che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’Atletico Bilbao.

Il classe ’95 dal primo luglio è svincolato dopo il termine dell’avventura con la squadra basca, motivo per cui il suo entourage è al lavoro per trovargli al più presto una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, il suo profilo sarebbe finito nel mirino della Roma che starebbe a sua volta fiutando l’affare a titolo gratuito.

Roma, il “pulcino” alla corte di De Rossi?

Berenguer, soprannominato il pollito ossia il pulcino dai tempi dell’Osasuna, accetterebbe ovviamente di buon grado l’ipotesi Roma. Per lui, come detto in precedenza, si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo le 3 stagioni al Torino tra il 2017 e il 2020.

Il DS Ghisolfi, al momento, non ha preso una decisione in merito anche perché sta continuando a visionare diversi calciatori con l’obiettivo di rinforzare le corsie esterne della Roma. Berenguer, così come altri calciatori che ricoprono lo stesso ruolo, saranno attentamente valutati nel corso dei prossimi giorni.