Faccio questo sacrificio solo per lui | Dopo Romelu viene ‘scaricato’ anche lui: 20 milioni per il sogno proibito

Cedere per rinforzarsi: il ritornello sul mercato è sempre lo stesso per la Roma. Scelti i sacrifici per arrivare al grande obiettivo.

Una media punti da prime quattro posizioni, ma, alla resa dei conti, un rendimento complessivo inferiore all’era Mourinho, almeno in Europa. È questo l’amaro paradosso con il quale si è chiusa la prima, mezza stagione di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma.

Dopo aver raggiunto due finali europee, quella di Conference League vinta contro il Feyenoord e quella di Europa League persa tra mille polemiche ai rigori contro il Siviglia, la Roma ha infatti fallito lo storico appuntamento della terza finale consecutiva. In Europa League il Bayer Leverkusen ha stoppato i giallorossi, salvo poi venire travolto in finale dall’Atalanta.

Quanto al campionato, per il terzo anno consecutivo la Roma non è andata oltre il 6° posto, ma questa volta i rimpianti sono stati maggiori, dal momento che sarebbe bastato fare meglio di un solo posto per l’agognato ritorno in Champions League. Tuttavia Bologna e Atalanta hanno manifestato la propria superiorità anche negli scontri diretti.

Insomma, il primo bilancio di De Rossi come allenatore della Roma è nel complesso positivo, considerando anche il fatto di avere ereditato una rosa lontana dalla propria idea di calcio e che non è stato possibile rinforzare a gennaio. Di questo avviso è stata anche la società, alla luce del rinnovo pluriennale sottoposto al tecnico.

Nasce la nuova Roma: scelto il regista, ma bisogna cedere

L’ex Capitan Futuro sarà alla guida dei giallorossi almeno fino al giugno 2027, ma è chiaro che già dalla prossima stagione l’obiettivo sarà sempre il ritorno in Champions League. L’allenatore sa di non poter sbagliare, per questo i contatti con il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi sono continui. Resta però il fatto che il budget per il mercato non è elevatissimo e che qualche sacrificio illustre sarà indispensabile.

Il primo è già realtà, ovvero la mancata conferma di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha disputato una buona stagione alla Roma, almeno stando ai numeri. De Rossi aveva espresso parere positivo alla sua permanenza, ma le richieste del Chelsea e l’ingaggio del centravanti sono fuori portata. Tale risparmio però non basterà neppure per raggiungere il primo obiettivo, il centrocampista Enzo Le Fée.

La Roma scarica Aouar: l’algerino diventa una plusvalenza

Il classe 2000 del Rennes può diventare il nuovo regista della Roma, ma per il suo acquisto serve almeno una cessione con relativa plusvalenza. I giocatori individuati, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, sono Edoardo Bove e Houssem Aouar. Per entrambi De Rossi ha già dato il via libera al sacrificio. Su Bove ci sono interessamenti dalla Premier League, ma la Roma chiede non meno di 20 milioni.

Per l’ex Lione si è invece mosso qualcosa dall’Arabia Saudita. Il classe ’98 sta riflettendo su quello che sarebbe un salto di qualità a livello di ingaggio, mentre a Trigoria la scelta è fatta. La fiducia riposta nel nazionale algerino non è stata ripagata, a causa di tanti infortuni e di caratteristiche tecniche e non solo che non si sono rivelate adatte al calcio italiano. L’esperimento è fallito, ma dalla sua partenza può nascere una Roma più forte.