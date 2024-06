Ti stanno fregando il gioiellino, Marotta riceve il due di picche | Il campione vola in Premier per pochi ‘spicci’

La prima Inter dell’era Oaktree ha già iniziato a prendere forma, ma dopo tanti acquisti spicca una delusione: un vecchio pallino va altrove.

La nuova stagione della Serie A è ancora lontana. Ma non troppo. L’inizio dei ritiri non è infatti così lontano e del resto per i calciatori, almeno quelli che non fanno parte delle rispettive nazionali, le vacanze sono iniziate “ormai” un mese fa subito dopo la fine dei campionati nazionali.

Il mestiere del calciatore, come dell’allenatore, si sa, è particolare. Quando la maggior parte delle persone si concede le ferie, tra luglio e agosto, il relax per i professionisti del pallone termina per iniziare a lavorare duramente in vista della stagione successiva.

Considerando poi che ogni annata presenta un numero di partite superiore rispetto alla precedente, e la prossima non farà certo eccezione, il famoso lavoro “di fondo” durante l’estate è fondamentale, al pari delle prime prove tattiche da parte degli allenatori con i nuovi acquisti da integrare con chi faceva già parte dell’organico.

Insomma, avere la rosa formata il prima possibile può rappresentare un vantaggio di non poco conto. L’Inter è pronta a sfruttarlo, dal momento che oltre alla continuità tecnica garantita dalla permanenza di Simone Inzaghi in panchina, i nerazzurri potranno contare anche su una rosa che non dovrebbe vedere cessioni illustri e anzi è già stata arricchita da innesti importanti.

Mercato Inter, sfuma un obiettivo storico per il centrocampo

Piotr Zielinski per il centrocampo e Mehdi Taremi per l’attacco, entrambi arrivati a costo zero, senza trascurare Josep Martinez, nuovo secondo portiere, saranno tasselli molto preziosi per Inzaghi, al quale sarà chiesto di rivincere il campionato e fare strada in Champions e nel Mondiale per club. Gli allenatori, tuttavia, si sa, sono incontentabili, così il tecnico piacentino sogna ulteriori nuovi arrivi.

Il nuovo presidente Marotta e i collaboratori Ausilio e Baccin sono vigili sul mercato e lo resteranno fino alla fine di agosto, pur con il memento di dover chiudere il mercato a saldo zero. Ciò significa che ad un eventuale esborso importante dovrà corrispondere una cessione imprevista. Quello di Dumfries è il nome più caldo, ma attenzione a possibili novità a centrocampo, dove non mancano elementi graditi dai top club d’Europa. Al momento, però, l’unica certezza sembra legata ad un possibile arrivo che sta per sfumare.

Da acquisto top a flop: Ugarte lascia il PSG, decisa la destinazione

Manuel Ugarte è infatti ad un passo dall’uscire dai radar dei dirigenti dell’Inter. Il centrocampista uruguaiano di proprietà del PSG, classe 2001, stando a quanto riportato da Sky Sports UK, è a un passo dallo sbarco in Premier League e in particolare dalla cessione in prestito al Manchester United, dove potrebbe prendere il posto di Sofyan Amrabat.

Un anno dopo essere stato pagato 60 milioni dai francesi, salvo trovare poco spazio con Luis Enrique, Ugarte sta per approdare alla corte di Ten Hag per dare sostanza alla mediana dei Red Devils. Il suo nome era da tempo nella lista dell’Inter qualora fosse stato necessario integrare ulteriormente il centrocampo. Vederlo partire in prestito acuirà i rimpianti dei dirigenti nerazzurri…