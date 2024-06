‘Con 12 milioni vi porto il bomber da 30 gol’ | Manna ne è sicuro: il sostituto di Osimhen viene dalla Spagna

Calciomercato Napoli, Giovanni Manna studia il colpo da urlo per l’attacco: tutti i dettagli in merito

C’è grande attesa attorno al nuovo Napoli di Antonio Conte in vista della prossima stagione. I partenopei, che sono reduci da un’annata alquanto disastrosa in cui ben tre allenatori si sono susseguiti in panchina (Garcia, Mazzarri e Calzona), sono chiamati al riscatto e i tifosi nutrono grandissima fiducia nei confronti di Conte.

Il tecnico salentino, dopo un anno sabbatico, ha scelto di ripartire da Napoli e il suo obiettivo è quello di dare nuova linfa ad un ambiente che in pochissimo tempo è passato letteralmente dall’euforia alla delusione.

Sarà molto interessante capire che tipo di mercato avrà il Napoli per mettere a disposizione di Conte una rosa capace di essere protagonista in campionato. I partenopei nella prossima stagione non disputeranno nessuna competizione europea, dunque potranno concentrarsi solamente su Serie A e Coppa Italia.

Calciomercato Napoli, Osimhen con le valigie in mano. E Kvara?

Tra calciatori del Napoli che molto probabilmente non faranno parte della rosa partenopea nella prossima stagione c’è Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano interessa in primis al Paris Saint Germain ma ha estimatori anche in Premier League.

Vedremo quale futuro attenderà l’ex attaccante del Lille ma nel frattempo in casa Napoli dovrà essere chiarita anche la situazione relativa a Kvara. Qualche giorno fa il suo agente ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali in cui ha parlato proprio del futuro del suo assistito, sottolineando come per la sua carriera sarebbe meglio trasferirsi in un club che disputi la Champions League che l’anno prossimo.

Calciomercato Napoli, Morata come colpo low cost?

Un calciatore che potrebbe far comodo al Napoli in vista della prossima stagione, e che in passato ha già lavorato con Antonio Conte, è Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è stato allenato da Conte alla Juventus e il Napoli potrebbe prelevarlo dall’Atletico Madrid a cifre decisamente contenute.

Morata può lasciare l’Atletico Madrid per dodici milioni di euro, ossia il valore della sua clausola rescissoria. A 32 anni, Morata può ancora dire la sua e potrebbe trovare nuovi stimoli proprio nel Napoli di Antonio Conte.