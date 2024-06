Da voi non verrò mai | Inzaghi è senza parole: il campione del mondo preferisce l’altra sponda lombarda

Primo contrattempo per il mercato nerazzurro: l’obiettivo segreto per la difesa dice no per accasarsi dai rivali.

In casa Inter l’estate sembrava poter trascorrere all’insegna della serenità, nonostante i sinistri presagi della tarda primavera. Come noto, infatti, i festeggiamenti per la conquista del 20° scudetto sono stati venati da un fondo di preoccupazione legata ai noti motivi societari.

Il passaggio di proprietà tra Suning e Oaktree è avvenuto in maniera piuttosto traumatica e soprattutto non voluta da parte dell’ormai ex presidente nerazzurro Steven Zhang, che si è visto sfilare le quote del club dal fondo americano dopo non aver restituito il maxi-prestito (con interessi) ricevuto nel 2021.

In tanti, in quei giorni, erano stati pronti a scommettere che l’accaduto potesse portare a un leggero ridimensionamento delle ambizioni dell’Inter. Al momento non sembrano esserci tuttavia segnali di questo tipo. La linea di Oaktree è quella di mantenere una rosa competitiva, pur restando il “diktat” di chiudere il mercato in attivo.

Insomma, nella sostanza per Beppe Marotta, nominato a sorpresa presidente dal nuovo Cda, gli obiettivi da raggiungere resteranno gli stessi, da condividere ovviamente con i collaboratori Piero Ausilio e Dario Baccin. Un “messaggio” arrivato anche a Simone Inzaghi, già concentrato sulla nuova stagione anche in quest’estate molto particolare.

Doccia fredda Inter: sfuma il sogno per la difesa

Il tecnico piacentino si sta infatti godendo le prime vacanze da marito della sua Gaia, con la quale è convolato a nozze al termine della stagione. Si tratta comunque di un periodo di relax quanto mai attivo, sia perché sul tavolo c’è ancora un rinnovo di contratto da firmare, sia perché la sete di successi non si è certo placata dopo la conquista del sospirato primo scudetto della carriera.

A partire dal prossimo agosto l’Inter vivrà una stagione che la vedrà in corsa in ben cinque competizioni. L’obiettivo non può quindi essere che quello di avere una rosa competitiva in tutti i reparti, al netto appunto delle esigenze societarie da rispettare. In tal senso la sorpresa più sgradita arriva da un obiettivo top per la difesa, che sta per sfumare a causa di una concorrente inattesa.

Inter o Roma? Hummels va al Lago…

Al pari della Roma, infatti, l’Inter aveva messo nel mirino Mats Hummels. Il difensore tedesco è in uscita dal Borussia Dortmund a scadenza di contratto e a 36 anni sta accarezzando l’idea di vivere un’avventura in Serie A. I giallorossi offrirebbero al campione del mondo 2014 con la Germania una maglia da titolare, l’Inter la possibilità di rivivere le notti di Champions League. Lo spuntare di un terzo incomodo ha però stravolto la situazione.

Ad oggi, infatti, come riportato da Footmercato, la squadra italiana più vicina ad assicurarsi Hummels è il Como. I lariani, neopromossi in A, metterebbero quindi a segno il primo colpo ad effetto di una campagna acquisti che come previsto sarà ambiziosa. La proposta è di un biennale da tre milioni netti l’anno più bonus. Hummels sta valutando, ma tutto fa pensare che l’Inter sarà costretta a spostare altrove le proprie attenzioni.