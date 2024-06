Milan, finalmente Fonseca ha il suo terzino: ‘Lo seguivano molti top club’ | Già conosce la Serie A

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano forte su un terzino che ha già militato in passato in Serie A: tutti i dettagli

Sarà molto interessante seguire la prossima stagione del Milan che dopo svariati anni con Pioli in panchina ha scelto di affidare la squadra a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese torna così in Serie A dopo l’avventura sulla panchina della Roma durata dal 2019 al 2021, il suo obiettivo sarà quello di permettere ai rossoneri di contendersi la vittoria dello scudetto con Inter e Juventus su tutte.

Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo in rossonero, il tecnico portoghese si è presentato i tifosi con queste parole: “Sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore del Milan e lavorerò per onorare questo club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi. Forza Milan!”.

Milan, subito un colpo per Paulo Fonseca: i dettagli

Zlatan Ibrahimovic, consigliere del club rossonero, in conferenza stampa ha elogiato Fonseca spiegando come per il club sia stata la scelta migliore: “Per noi è stata la scelta migliore. A loro posso dire che arriva qualcosa di nuovo, con tutto il rispetto di Pioli. Arriva un calcio dominante, ma anche con l’equilibrio di difendere. Ci sarà un’altra energia”.

Per quanto riguarda il mercato non è un mistero che il Milan stia seguendo da parecchio tempo l’attaccante olandese del Bologna Zirkzee. L’ex Bayern Monaco ha disputato un’ottima stagione con i rossoblù e per lui si prospetta un ulteriore step per la sua carriera.

I rossoneri però sono chiamati a rafforzare la squadra anche in altri reparti. Per la difesa nelle ultime ore è spuntata la candidatura di un terzino che ha già militato in Serie A con le maglie di Palermo e Roma. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo al terzino italo-brasiliano Emerson Palmieri.

Milan, Emerson come rinforzo per Fonseca

Nelle ultime due stagioni Emerson Palmieri ha militato nel West Ham ritagliandosi un discreto spazio agli ordini di Moyes che lo ha impiegato con continuità sia in Premier League che nelle coppe europee.

Emerson potrebbe rappresentare una soluzione low cost, un’alternativa a Theo Hernandez da impiegare nel corso della stagione. Vedremo nelle prossime settimane se i rossoneri decideranno di affondare il colpo o se vireranno su altri obiettivi.