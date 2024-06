‘L’accordo è ormai chiuso’: il Milan ce l’ha fatta | L’attaccante è atteso in città

Fervono i lavori in casa rossonera per rinforzare la prima linea in vista della prossima stagione: il primo innesto è in arrivo.

Ogni sessione di mercato ha i suoi tormentoni. Ad accomunarli il fatto di prendere forma ad estate (o, più raramente, inverno) inoltrata, ovvero dopo che le prime mosse sono andate a segno, le esigenze delle varie squadre hanno preso forma e qualche obiettivo è sfumato.

Non mancano però le eccezioni, rappresentate da traguardi già fissati subito dopo la fine del campionato precedente e da cercare di raggiungere il più presto possibile, magari prima che inizi il ritiro, salvo trascinarsi per tutta la sessione di mercato tra colpi saltati all’ultimo e problemi di budget.

Non sembra essere quest’ultimo il problema del Milan, una delle poche società italiane che nel mercato estivo 2024 che sta per aprirsi non sarà obbligata a cedere prima di acquistare. Eppure la ricerca al numero 9 titolare da affidare alle “cure” del nuovo allenatore Paulo Fonseca, in verità già iniziata da alcune settimane, si sta rivelando più difficile del previsto.

La missione è individuare l’erede di Olivier Giroud, che lascerà Milanello il 30 giugno per approdare nella MLS. Il solo Luka Jovic non può ovviamente bastare, così il casting è apertissimo. A guidarlo c’è Joshua Zirkzee, le cui caratteristiche quasi uniche potrebbero fare comodo al calcio di Fonseca, ma la strada per arrivare all’olandese si sta dimostrando impervia.

Milan, si sblocca il mercato in attacco: contatti in corso

Così la squadra mercato rossonera, avvalendosi della preziosa consulenza di Zlatan Ibrahimovic, sta setacciando vari profili di centravanti. Il tempo non manca, ma si sa, nel calcio moderno il tipo di 9 che si sceglie determina anche la filosofia di gioco, quindi la scelta non potrà tardare troppo.

Il calciomercato sa però regalare sorprese, pertanto non ci sarebbe da stupirsi se in casa Milan la scelta del nuovo puntero per la prima squadra arrivasse dopo quella di un altro centravanti, il cui compito non sarà meno importante, fatte ovviamente le debite proporzioni. In Via Rossi, infatti, si sta lavorando alacremente anche alla costruzione della rosa dell’Under 23.

Serie C, in arrivo il primo colpo per il Milan Under 23

Incassata l’iscrizione alla prossima Serie C al posto dell’Ancona, infatti, i giovani rossoneri che saranno allenati da Daniele Bonera sono pronti per provare a stupire, come avvenuto nell’ultima stagione alle formazioni Under 23 di Juventus e Atalanta, protagoniste fino ai playoff. Ecco allora che colui che sarà deputato a fare gol per il “Milan B” potrebbe essere un fuoriquota.

I dirigenti del Milan hanno infatti trovato l’accordo con l’entourage di Mbarick Fall. Il classe ’97, di nazionalità senegalese, ma in possesso della cittadinanza italiana, può vantare una buona esperienza in Serie C accumulata con le maglie di Brindisi e Giana Erminio nell’ultima stagione. Utilizzabile anche come punta esterna, Fall, che si svincolerà dalla Giana il 30 giugno, può rappresentare un’alternativa di esperienza agli attaccanti titolari per una squadra che avrà come obiettivo minimo quello di stare lontano dalla zona playout.