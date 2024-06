Poker Lazio, Baroni cambia volto alla squadra | 4 acquisti in pochi giorni: quando li vedremo a Formello

Calciomercato Lazio, con Marco Baroni sulla panchina biancoceleste a Formello arriveranno diversi volti nuovi

La Lazio, dopo le dimissioni di Igor Tudor, un po’ a sorpresa ha scelto di affidare la panchina biancoceleste a Marco Baroni. Il tecnico toscano, dopo due ottime stagioni con Lecce e Verona in cui ha conquistato la salvezza, si appresta al grande salto e il presidente Lotito nelle scorse ore ha parlato pubblicamente in merito al suo approdo nella Capitale.

In attesa del comunicato ufficiale che attesterà il matrimonio fra Baroni e la Lazio, continuano i rumors relative alle possibili mosse di mercato del club capitolino. Salutati Felipe Anderson e Luis Alberto, il primo in scadenza di contratto e lo spagnolo diretto verso il Qatar, la Lazio ha necessità di rimpinguare la rosa con elementi di qualità.

In tal senso occorre ricordare come il club biancoceleste ha chiuso già da qualche giorno, ancor prima della trattativa con Baroni, l’acquisto di Loum Tchaouna dalla Salernitana.

Calciomercato Lazio, Tchaouna non basta

Il giovane attaccante francese, però, non basta per rafforzare la rosa biancoceleste. L’ex prodotto del vivaio del Rennes ha dimostrato con la maglia della Salernitana di avere sicuramente talento ma il suo inserimento sarà graduale per non rischiare di bruciarsi

Nel dettaglio andrà a rafforzare la batteria di esterni a disposizione di Baroni che potrà contare anche su Zaccagni, Isaksen e verosimilmente su Pedro. Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2025 e secondo gli ultimi rumors avrebbe manifestato l’intenzione di rimanere proprio fin al termine del suo contratto.

Lazio, almeno altri 3 colpi per Baroni

La Lazio sicuramente interverrà sul mercato per portare alla corte di Baroni una mezzala con l’obiettivo di sostituire Luis Alberto. Tra i profili che piacciono al DS Fabiani annoveriamo Bilal El Khannouss, talentino marocchino del Genk. E’ un classe 2004 che può agire sia come mezzala che come trequartista. Occhio anche a Stengs del Feyenoord, trequartista classe ’98 con un passato – tra le altre – nell’AZ e nell’Anversa.

I biancocelesti, inoltre, avrebbero messo sul taccuino anche Noslin del Verona che ha già lavorato – proprio negli scaligeri – con Baroni. L’attaccante olandese classe’99 potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per rafforzare l’attacco, considerata anche la sua duttilità (può agire sia come esterno che come prima punta).