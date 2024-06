Addio Chiesa, svelata l’identità dell’erede | ‘Stiamo a posto per il prossimi 10 anni’: manca solo la firma

L’avventura di Federico Chiesa alla Juventus è oramai al capolinea: Giuntoli ha già trovato il suo sostituto

Con un video di presentazione postato sui propri canali social, la Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore; per lui un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione che sanciscono l’inizio di una nuova era bianconera.

La società spera che l’italo brasiliano porti alla Juventus il suo stile di gioco, che ha permesso al Bologna di terminare la stagione di Serie A al quinto posto in classifica e qualificarsi per la prossima edizione di Champions League; un avvenimento che non accadeva da 60 anni.

Rispetto ad Allegri, seppur i moduli utilizzati saranno simili, i compiti assegnati saranno totalmente differenti. All’interno del nuovo schema tattico della Vecchia Signora la parola chiave sarà “movimento”, con ogni calciatore che dovrà creare in ogni azione imprevedibilità agli avversari, a partire dai centrali difensivi.

Sarà un calcio volto all’offensività e al pressing alto, dunque molto dispendioso fisicamente, ma che se dà gli stessi risultati ottenuti a Bologna potrebbe far raggiungere importanti traguardi alla Juventus in pochissimo tempo.

Next gen

Seguendo la nuova linea verde del club volta ad abbassare drasticamente gli stipendi e con le risorse sempre più limitate per far fronte al fair play finanziario, la Juventus punterà molto sui giovani, parte dei quali provenienti dalla Next Gen sono già titolari in prima squadra.

Yildiz, Fagioli e Miretti ne sono l’esempio, ma ci sono già altri giovanissimi che sono sulla lista di Thiago Motta e che a breve entreranno a far parte del club, con la sicurezza che siano pronti e talentuosi grazie alla guida di Montero, divenuto il coach della seconda squadra della Juventus Fc.

Colpo di mercato

Motta ha già in mente come chi comporrà la Juventus 2024-2025, ma tra gli uomini in campo con molta probabilità non figurerà Federico Chiesa, che in seguito ad alcuni problemi riscontrati con la trattativa per il rinnovo è stato messo sul mercato per una cifra di circa 40 milioni di euro.

L’europeo in arrivo, competizione nella quale ha espresso appieno il suo potenziale, sarà un’ottima vetrina per lui, nonostante abbia già l’interesse di Roma, Napoli ed alcuni club di Premier League. Il suo sostituto è stato già individuato: si tratta di Mason Greenwood, reduce da un’ottima stagione in prestito al Getafe con 10 gol e 6 assist, con il contratto in scadenza nel 2025 proprio come Chiesa, per il quale il Manchester United ha richiesto circa 35 milioni di euro, ma con la trattativa che avrà inizio solamente quando il campione d’Europa in carica vestirà un’altra maglia.