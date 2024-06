Occasione Lazio, due giocatori al prezzo di uno | Lotito approva l’affare: trattativa alle fasi finali

La Lazio stringe per i due giocatori nel mirino da tempo. Ci sono gli ok del presidente biancoceleste e del nuovo tecnico Baroni.

Una maxi operazione in vista e una richiesta ben precisa da parte del nuovo allenatore. Tornano finalmente i sorrisi in casa Lazio dopo aver scavallato l’impasse relativa alla scelta del nuovo tecnico.

Il mercato può essere talvolta la soluzione a tutti i mali. Sì perché grazie a nuovi volti e a un ritrovato entusiasmo si possono cancellare le delusioni della stagione appena conclusa. Nel calcio non c’è assolutamente tempo per guardarsi indietro, meglio puntare i prossimi obiettivi.

Ecco allora che l’arrivo di Marco Baroni, come suggerisce la grande tradizione di allenatori italiani, non può essere casuale ma collegato anche a un dettaglio ben in vista. La Lazio cercherà rinforzi e ha le idee molto chiare sui reparti del campo da rinforzare. Una situazione che l’ex tecnico del Verona conosce bene.

Se in Veneto, con lo spauracchio della salvezza è riuscito a compiere il miracolo, nella Capitale il punto di partenza dovrebbe essere ben più solido. Guardare la parte alta della classifica sarà un piacere oltre che un orgoglio. Il presidente Lotito non vede l’ora di vincere anche questa scommessa.

La strategia del mercato

Creare una sinergia con un club amico e completare la rosa grazie a due innesti di valore. La Lazio pensa anche al futuro e cerca di creare una squadra giovane e affamata. Da qui le ultime voci di mercato su quelli che potrebbero essere i due prossimi acquisti.

Un colloquio tra presidenti e la grande fiducia che accompagnerà tutte le fasi della trattativa per i due gioielli. Stiamo parlando ovviamente di Claudio Lotito e Maurizio Setti, numero uno dell’Hellas Verona.

La Lazio prepara l’affondo

I nomi sul taccuino degli uomini mercato biancocelesti sono Noslin e Cabal. Il jolly offensivo classe 99 di Amsterdam può agire su tutto il fronte offensivo e ha una valutazione di circa 10 milioni di euro (dati Transfermarkt, ndr). Il terzino sinistro classe 2001 è un vecchio pallino del tecnico Baroni.

Ecco la maxi operazione di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio avrebbe in mente di offrire all’Hellas 15 milioni di euro per entrambi. Si dovrà lavorare sulle cifre visto che gli scaligeri puntano a incassare qualcosa in più. La trattativa è appena iniziata ma in casa biancoceleste c’è grande ottimismo.