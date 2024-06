Thiago Motta, appena arrivato una brutta notizia | Rosa indebolita ‘per colpa’ del Milan: proprio lui fugge da Fonseca

Non inizia al meglio l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus: lascia il club un top player in direzione Milano

A brevissimo sarà annunciato Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. Mancano gli ultimi dettagli, ma firmerà in presenza di Cristiano Giuntoli un contatto triennale da 5 milioni netti a stagione che sancirà l’inizio della sua nuova avvenutura in bianconero.

La Vecchia Signora ha chiamato lui nonostante ci fossero allenatori con un bagaglio d’esperienza nettamente maggiore; una scelta decisa grazie alla sua incredibile impresa con il Bologna nella stagione appena terminata, facendo qualificare i rossoblù in Champions League dopo 60 anni.

Dalla difesa a tre utilizzata da Massimiliano Allegri si passerà ad una difesa a quattro uomini. Il modulo varierà in base al calciomercato ma si orienterà prevalentemente sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1, entrambi basati sul movimento perpetuo di ogni calciatore per non dare punti di riferimento agli avversari.

Sarà una squadra che giocherà prettamente in maniera offensiva e presserà molto gli avversari in fase di non possesso, cercando però sempre di mantenere un solido equilibrio in ogni zona di campo ed impedire inserimenti avversari; è iniziata una nuova era a Torino.

In uscita

L’obiettivo è quello di costruire una rosa organicamente forte e che possa dir la sua in tutte le competizioni a patto che segua la linea verde voluta dal club, improntata sull’abbassamento degli altissimi ingaggi del club, troppo onerosi per l’attuale bilancio.

Di fatti ha detto già addio ad Alex Sandro, a breve cederà ufficialmente Szczesny in Arabia, sta trattando per la cessione di Federico Chiesa alla Roma e non sembra intenzionata a rinnovare Adrien Rabiot, per un totale di 25 milioni di euro di stipendi risparmiati.

Resta in Italia

Il futuro del centrocampista francese, reduce da una stagione non al top, sembra essere sempre più lontano da Torino per l’alta richiesta di ingaggio. Sulle sue tracce c’è il Milan, intenzionata ad essere una delle protagoniste del calciomercato, che sta seguendo con attenzione il calciatore per acquistarlo a parametro zero.

La sua richiesta è di 8 milioni di euro per avvicinarsi a Vlahovic, il più pagato della rosa, con Moncada che sta acquisendo informazioni per incontrarsi con l’agente del calciatore, sua madre Veronique, e capire la fattibilità dell’operazione. Per i rossoneri, la cui politica sugli ingaggi è molto restrittiva, l’idea è quella di offrire un triennale da 7.5 milioni di euro annui raggiungibili tramite bonus, con la speranza che accetti e firmi per formare un Milan sempre più francese.