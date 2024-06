Hummels, l’approdo in Serie A è praticamente certo | Una Big vicina al difensore: affare ai titoli di coda

La trattativa è alle ultime battute, la sua ultima avventura al top: Hummels è vicinissimo alla firma con una big italiana

Mats Hummels, uno degli ultimi difensori della vecchia generazione, all’età di 35 anni ha disputato la sua miglior stagione in carriera, dimostrando sia in Germania che in Europa che l’età è solo un numero e che lui è ancora al top della forma.

È stato protagonista in Champions League in ogni partita disputata. Forza fisica, tempismo, leadership e dominio nel gioco aereo sono i suoi punti forti, rivelandosi un vero e proprio incubo per ogni attaccante, che non aveva idea di come superarlo.

Grazie allo spirito di squadra ma soprattutto al difensore tedesco, il Borussia Dortmund è stato in grado di passare primo nel girone più complicato della competizione con Paris Saint-Germain, Newcastle United e Ac Milan e di arrivare in finale battendo Psv, Atletico Madrid e nuovamente Psg.

Il sogno di rivalsa di quella finale persa nel 2013 contro i rivali di sempre del Bayern Monaco si è trasformato in una pena perdendo per 2-0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma tra tutti è spiccata proprio la prestazione di Hummels, che non ha commesso alcun errore.

Futuro in bilico

Nonostante la stagione monstre, il tedesco non volerà insieme ai compagni nella sua patria per disputare Euro 2024. Aveva già dato disponibilità a marzo per giocare il suo ultimo Europeo, ma la scelta di lasciarlo a casa è stata del CT della Germania, Nagelsmann, che ha comunicato telefonicamente la notizia al calciatore.

Dopo la Nazionale, arriva una brutta notizia anche dal club. Il classe 1998 ha il contratto in scadenza con i gialloneri il 30 giugno 2024, per il quale discuterà nei prossimi giorni con il suo agente e la dirigenza tramite un incontro in sede, ma i presupposti non sembrano far intendere che resterà.

Ultima avventura al top

Il suo procuratore ha già fatto intedere che sta valutando offerte da altri club, a patto che non arrivino dall’ Asia o dall’America, nei quali il calciatore non ha nessuna intenzione attualmente di trasferirsi. Tra tutte, c’è l’interesse di un top club europeo, idea che alletta molto il difensore tedesco, perchè gli permetterebbe di giocare ancora al top.

Si tratta del Milan che è alla ricerca di un partner difensivo per Tomori, ritrovando in Hummels il profilo perfetto per esperienza e caratteristiche. Si lavorerebbe per un contratto di un anno più opzione per il secondo in base alle prestazioni, in attesa dell’esito dell’incontro fra le parti.