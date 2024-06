Valcareggi in esclusiva su Thiago Motta: “Non poteva rifiutare la Juve” | L’Inter ormai è un lontano ricordo

Per Thiago Motta l’Inter è ormai un capitolo passato. Il nuovo allenatore della Juve ha tutte le carte in regola per fare bene, di questo ne è certo Furio Valcareggi

Una scelta forte, ma azzeccata. Ne è convinto l’agente Furio Valcareggi che, in esclusiva, ha commentato con noi la decisione della Juventus di affidarsi a Thiago Motta che in carriera non ha ancora allenato una grande squadra.

Sarà lui a sostituire Allegri sulla panchina bianconera: “La Juventus ha bisogno di cambiare e ha preso, fra gli allenatori emergenti, il migliore in circolazione. Ha idee moderne e decise. Sta crescendo di anno in anno, riuscendo a ottenere ottimi risultati. Ha fatto un bel percorso nelle ultime stagioni, dimostrando di sapersi adattare anche a situazioni diverse. Andare alla Juve è un bel salto, ma secondo me sarà all’altezza. Vero che è stato uno degli eroi del triplete dell’Inter, ma sono passati tanti anni e ora ha un altro ruolo. Non credo sarebbe stato giusto rinunciare a un’occasione del genere per questo. Con lui i bianconeri non sembrano ragionare solo sul breve termine. C’è la chiara idea di aprire un ciclo”.