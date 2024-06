Il suo nome è cerchiato in rosso: l’Inter scopre le carte | Nuovo titolare alla corte di Inzaghi

Calciomercato Inter, subito un colpo per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione? Tutti i dettagli

La stagione appena terminata ha visto l’Inter di Simone Inzaghi trionfare in Serie A con il neroazzurri che hanno conquistato il ventesimo scudetto della propria storia. L’Inter faccia Pavia non è riuscito a replicare il florido cammino in Champions League della stagione 22-23 venendo eliminati agli ottavi di finale dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Nelle ultime settimane, intanto, in casa Inter si è registrato l’avvicendamento societario con protagonisti Zhang e il fondo americano Oaktree. La nuova proprietà ha subito dichiarato come l’obiettivo dell’Inter sarà quello di proseguire sulla scia degli ultimi anni e in tal senso è stato nominato Beppe Marotta come presidente.

Sul fronte mercato, dopo l’accordo con Lautaro Martinez in merito al rinnovo contrattuale fino al 2029, i nerazzurri dovranno capire chi sarà il portiere che affiancherà Sommer per la prossima stagione. Ricordiamo che l’Inter già dallo scorso gennaio ha chiuso per gli arrivi a parametro zero, e dunque saranno ufficiali dal prossimo primo luglio, di Taremi e Zielinski.

Calciomercato Inter, subito un colpo per Inzaghi: i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe trovato l’eventuale sostituto di Denzel Dumfries. L’olandese, infatti, è uno dei pochi calciatori della rosa a disposizione di Simone Inzaghi che potrebbe essere ceduto a “cuor leggero” visto che non è propriamente un titolare per il tecnico piacentino.

Quindi se Dumfries dovesse partire, l’Inter si fionderebbe su un terzino giapponese di proprietà dell’AZ Alkmaar. Ci stiamo riferendo al classe 2000 Yukinari Sugawara, autore di una grandissima stagione in Eredivisie in cui ha messo a referto 4 reti e 2 assist in 42 presenze tra campionato, Coppa d’Olanda e Conference League.

Inter, Sugawara come sostituto di Dumfries?

Yukinari Sugawara, dunque, sarebbe nella lista dei desideri dell’Inter per rimpolpare la rosa in vista della prossima stagione che vedrà i nerazzurri impegnati anche nel Mondiale per Club che si disputerà a giugno 2025.

Ad ogni modo sulle tracce del terzino giapponese ci sarebbero anche diversi club di Premier League, i quali sarebbero pronti a sborsare circa 10 milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni.