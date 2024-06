La Champions non mi interessa, vincerò l’Europa League | Clamoroso Allegri: squadra a sorpresa e firma imminente

Svelato finalmente il futuro di Allegri: giocherà per vincere, in una squadra qualificata per la prossima edizione di Europa League

Il nome di Massimiliano Allegri è diventato una vera e propria icona nel calcio italiano. La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata però da calciatore nel ruolo da trequartista, durata 20 anni, prima di appendere gli scarpini al chiodo nella sua ultima avventura con l’Aglianese, squadra con cui ha iniziato quando si è trasferito in panchina.

Dopo un solo anno in C2 è passato alla Spal in C1, poi al Grosseto nel tra il 2005 e il 2006, per poi trasferirsi ad Udine, dove però non essendo stato tesserato avendo già lavorato per un’altra squadra nella suddetta stagione, ha ricevuto una squalifica trimestrale.

Nell’estate del 2007 viene chiamato dal Sassuolo portando i neroverdi alla prima storica promozione in B e alla vittoria della Supercoppa di Serie C1, vincendo la panchina d’oro come miglior tecnico della terza serie che gli è valsa la chiamata a Cagliari nel 2008.

L’esperienza con i rossoblù è il primo ingaggio come allenatore di Serie A e nonostante le 5 sconfitte che lo fecero sprofondare all’ultimo posto in classifica, ottiene una serie di risultati positivi che lo portano al settimo posto. Un’avventura durata 2 anni, nella quale vince nuovamente la panchina d’oro, ma questa volta nella prima serie del calcio italiano.

Salto di qualità

Da lì inizia l’ascesa di Allegri con il Milan che piomba su di lui. Scelta azzeccatissima, che permette ai rossoneri di vincere il campionato al termine di quell’annata e la Supercoppa Italiana poco dopo, mentre in ambito europeo raggiunge i quarti di finale prima di esser eliminati dal Barcellona.

Dopo una pesantissima sconfitta con il suo Sassuolo approda alla Juventus nel 2014, ottenendo la consacrazione come uno dei migliori allenatori italiani di sempre. Sono state due le avventure in bianconero, la prima dal 2014 al 2019, la seconda dal 2021 al 2024, nelle quali ha vinto 12 trofei: 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

Nuova meta

In seguito al licenziamento da parte del club bianconero per comportamenti inadeguati allo “stile Juve” nonostante la vittoria della Coppa Italia in finale contro l’Atalanta per 1-0, Allegri è alla ricerca di una nuova squadra, con le voci di mercato che lo avvicinano alla Lazio.

Nonostante il presidente Lotito abbia recentemente ingaggiato Tudor, il quale ha anche avuto un ottimo rendimento che ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi alla prossima edizione di Europa League, l’avventura del croato potrebbe essere già giunta al termine a causa di vari screzi con la società che aprirebbero la strada al mister livornese con cui puntare nuovamente alla zona Champions League.