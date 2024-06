Milan, non fartelo ripetere: ‘Adesso sono svincolato’ | Fonseca è pronto ad accoglierlo

Possibile colpo a costo zero per il Milan in vista della prossima stagione. Subito un calciatore di assoluto livello per Paulo Fonseca?

La stagione appena conclusa è stata decisamente deludente per il Milan. I rossoneri, nonostante il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter, non sono riusciti ad andare oltre la fase a gironi di Champions League e hanno deluso successivamente in Europa League venendo eliminati in semifinale dalla Roma.

Anche in Coppa Italia rossoneri non hanno fatto una bellissima figura, visto che sono stati eliminati ai quarti di finale contro l’Atalanta. Salvo clamorosi sviluppi il prossimo allenatore del Milan sarà il portoghese Fonseca che avrà modo di tornare in Serie A dopo l’avventura sulla panchina della Roma tra il 2019 e il 2021.

Si concluderà, quindi, il legame tra il Milan e Stefano Pioli dopo praticamente cinque stagioni (arrivò ad ottobre 2019 dopo l’esonero di Giampaolo, ndr) in cui il tecnico parmense ha portato i rossoneri a conquistare uno scudetto nella stagione 2021-22.

Calciomercato Milan, subito un colpo di mercato per Fonseca? I dettagli

In attesa dell’ufficialità di Fonseca sulla panchina del Milan, che come detto in precedenza dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, diversi rumors di mercato stanno accostando ai rossoneri un attaccante che dal prossimo primo luglio sarà libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club.

Stiamo parlando di Memphis Depay, centravanti olandese che si svincolerà dall’Atletico Madrid dopo un anno e mezzo di contratto. Il suo futuro potrebbe essere proprio in Serie A in modo tale da poter aggiungere al suo curriculum un altro top campionato.

Le ultime sul futuro di Memphis Depay

Del futuro dell’ex attaccante tra le altre di Lione e Barcellona, nei giorni scorsi, ha parlato il CT dell’Olanda Koeman che, nel dettaglio, in conferenza stampa si espresso in questo modo: “Depay? Sembra molto in forma. Deve anche cercare di nuovo un club, quindi forse questo lo aiuterà in vista degli Europei.”.

Poi Koeman ha concluso: “Pensavo che fosse già abbastanza in forma a marzo e che ora stia bene. Ma starò molto attento, perché dopo marzo si è infortunato di nuovo. In questo momento invece è in ottime condizioni”.