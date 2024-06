Addio Inter? Ma che dite | Tifosi tranquillizzati e futuro ancora insieme: ora non c’è più dubbio

Le ultime in casa nerazzurra in vista della prossima stagione, intanto arriva l’annuncio ufficiale sul futuro di un calciatore

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il cambio di proprietà, guarda con fiducia al futuro. Il fondo Oaktree ha scelto Beppe Marotta come nuovo presidente e l’obiettivo è quello di proseguire la strada tracciata nelle ultime stagioni.

I nerazzurri, per quanto concerne gli avvicendamenti in entrata, già dallo scorso gennaio hanno chiuso per gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi: il primo si svincolerà dal Napoli, mentre il secondo dal Porto. Si tratta di due rinforzi di spessore che andranno ad allungare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino potrà contare su almeno due calciatori per ruolo nella prossima stagione.

Inter, Lautaro rinnova fino al 2029 mentre Dumfries…

Negli ultimi giorni i dirigenti nerazzurri hanno trovato l’accordo di massima con Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, che nelle prossime settimane sarà impegnato con la sua Nazionale nella Coppa America, rinnoverà fino al 2029 e sarà ancor di più al centro del progetto nerazzurro.

Per quanto concerne, invece, il futuro di Denzel Dumfries sono arrivate le dichiarazioni ufficiali di Piero Ausilio, direttore sportivo del club meneghino. L’olandese, che nelle ultime settimane è stato accostato ad un paio di club esteri, non dovrebbe partire nella prossima finestra di calciomercato.

Inter, Ausilio sul futuro di Dumfries: “Vuole restare”

Piero Ausilio, ai microfoni di Sky Sport, ha così risposto ad una domanda sul futuro di Dumfries: “Ho parlato con lui di recente. Al di là della situazione contrattuale che valuteremo nei prossimi giorni insieme, ha manifestato la voglia di restare”.

Il direttore sportivo dell’Inter ha poi aggiunto: “Poi se arriveranno delle offerte e lui vorrà prenderle in considerazione, ne parleremo. Ad oggi comunque è un giocatore dell’Inter e mi ha confermato di voler rimanere e sulla fascia destra noi ora non pensiamo ad altro che ai nostri calciatori”.

Vedremo, dunque, quale futuro attenderà l’olandese. Club interessati al suo acquisto non mancano di certo, andrà capita anche come si evolverà il calciomercato dell’Inter nei prossimi mesi. Il ds Ausilio è stato chiaro ma in fase di mercato nulla è davvero scontato.