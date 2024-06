Lotito beffato ancora, la neopromossa gli soffia il colpo | Rinuncia alla Lazio per andare in provincia

Uno sgambetto in piena regola complica i piani del presidente e del club biancoceleste. Ecco perché l’amarezza è tanta.

È praticamente già iniziato il calciomercato estivo, con i principali club italiani pronti a sferrare l’attacco decisivo al calciatore più atteso. In casa biancoceleste c’è una questione su tutte ancora da chiarire e riguarda la posizione dell’allenatore.

Con Igor Tudor non è stata finora una luna di miele, anzi. La società e in particolare il numero uno Claudio Lotito vogliono vederci chiaro prima di continuare il progetto iniziato durante la seconda fase della stagione appena terminata. I giocatori sanno che questa mossa potrebbe incidere anche sull’umore dello spogliatoio.

In entrata sembra invece esserci la necessità di assicurarsi almeno un colpo per reparto. Si partirà come sempre dalle valutazioni di tipo generale. Alcuni pezzi da novanta come Immobile o Luis Alberto non hanno dato il meglio di sé e sarebbe meglio chiarire subito la situazione per evitare clamorosi ribaltoni.

Nel frattempo uno dei primi nomi sulla lista degli obiettivi di mercato sta per sfumare. Ci sarebbe su di lui proprio il forte interesse di una neopromossa, pronta a presentarsi ai nastri di partenza con tanto entusiasmo e qualità che avrebbero fatto molto comodo proprio ai biancocelesti.

Il giocatore sceglie il suo destino

La possibilità di crescere gradualmente e vivere senza troppe pressioni il proprio percorso di crescita da un lato, il salto in una big dall’altro. Quale sarà il destino del calciatore? Stiamo parlando di un ragazzo che si è messo in mostra nell’ultima stagione nonostante il pesante verdetto finale.

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha parlato della sua Salernitana retrocessa in Serie B e di un calciatore che è subito diventato uomo mercato.

Sfida all’ultimo colpo

Il calciatore della Salernitana Loum Tchaouna piace alla Lazio, molto vicina al suo tesseramento ma anche al Parma. Ecco cosa ne pensa Sabatini: “È un grande calciatore. Deve fare un ultimo step ma è di inestimabile valore perché ha velocità, sensibilità e soprattutto può fare bene in ogni ruolo. Lo intravedo nelle big italiane”.

Un’investitura in piena regola per il classe 2003, capace di completare il reparto tra le fila dei biancocelesti o magari contribuire alla salvezza serena dei crociati. La valutazione di circa 8-10 milioni di euro non spaventa le pretendenti. La Lazio però dovrà fare in fretta per evitare la beffa. Non sarebbe la prima volta, come ogni tanto la piazza ricorda al suo presidente.