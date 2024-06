La Juve fa spesa in Liga | Doppio colpo a parametro zero: nemmeno un euro per due gioielli assoluti

Sarà un’estate intensa per il club bianconero: Giuntoli è già al lavoro sul mercato, pronti i primi regali per Thiago Motta.

Il rapporto tra la Juventus e Max Allegri si è chiuso senza il ricorso ai tribunali. Proprio poche ore dopo la ricezione della notifica del licenziamento per giusta causa, il tecnico livornese ha raggiunto l’intesa con il proprio ex club per la rescissione del contratto.

Si è trattato dell’epilogo migliore per entrambe le parti, tanto dal punto di vista dell’immagine, che da quello pratico. Oltre che economico. Allegri, intascata la probabile buonuscita, è infatti già pronto per l’eventuale ritorno in panchina, mentre la Juventus può iniziare a pensare al futuro.

Alla Continassa il risparmio sulla battaglia legale permetterà infatti di guadagnare tempo per la costruzione della rosa da affidare a Thiago Motta, mentre sul piano economico l’indennizzo da riconoscere ad Allegri sarà assai inferiore rispetto all’intero ingaggio che il club avrebbe dovuto versare al tecnico fino al giugno 2025.

Il futuro, insomma, bussa alla porta. E non da oggi. Già da settimane, infatti, il Football Director Cristiano Giuntoli è in contatto con lo stesso Motta per iniziare a programmare i numerosi interventi da effettuare sulla rosa al fine di renderla più numerosa e competitiva in vista della prossima stagione.

Mercato Juventus, rivoluzione in vista tra addii e nuovi acquisti

La Juventus è infatti attesa da un’annata che la vedrà protagonista in cinque competizioni, ma soprattutto da un cambio di filosofia dal punto di vista tattico. Il primo innesto sarà quello del portiere Michele Di Gregorio, profilo apprezzato dal nuovo allenatore. Per i prossimi si proverà ad alzare l’asticella anche sul piano dell’esperienza.

Fermo restando il rischio di dover rinunciare ad almeno uno dei top player attualmente in rosa, infatti, con il nome di Federico Chiesa che sembra il più caldo tra i possibili sacrifici, le prossime mosse della dirigenza juventina potrebbero riguardare la difesa, che necessita di novità sostanziali per venire incontro al gioco di Motta.

Obiettivo Liga: Giuntoli mette nel mirino due svincolati d’oro

Giuntoli e il suo staff di osservatori hanno infatti spostato il mirino sulla Liga. Dal campionato spagnolo la Juventus potrebbe pescare due giocatori di comprovata esperienza e qualità, ingaggiabili a costo zero essendo in scadenza con i rispettivi club. Si tratta di Mario Hermoso e Sergi Roberto. Il primo, classe ’95, in scadenza con l’Atletico Madrid, sembra essere proprio il profilo giusto per il nuovo corso bianconero. Mancino, forte fisicamente e tecnicamente, utilizzabile da centrale e da terzino sinistro, Hermoso sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro.

Esperienza la assicurerebbe anche Roberto, classe ’92, bandiera del Barcellona, club dove è cresciuto e sviluppato al momento l’intera carriera, vincendo sette Liga e due Champions, compresa quella del 2015 in finale proprio contro la Juventus. Jolly per eccellenza, essendo utilizzabile come terzino o mediano davanti alla difesa, anch’egli in scadenza di contratto, per Sergi resta da chiarire il suo stato fisico al termine di una stagione ricca di infortuni. Per entrambi i giocatori la Juventus dovrebbe superare il nodo di ingaggi molto elevati, solo in parte aggirabile dal risparmio sui cartellini.