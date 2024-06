Juve beffata, nella sua testa c’è solo la Premier | “È questo il mio sogno”: il suo futuro non sarà più bianconero

Cristiano Giuntoli è al lavoro per costruire la rosa da affidare a Thiago Motta, ma dal mercato è in arrivo la prima delusione.

Un compromesso tra giocatori funzionali al calcio di Thiago Motta, da reperire sul mercato non necessariamente pescando nel Bologna che il tecnico italo-brasiliano ha saputo portare in Champions League, ed asset di livello internazionale che già fanno parte della rosa della Juventus.

Sarà questo il mix al quale il Football Director dei bianconeri Cristiano Giuntoli dovrà lavorare durante l’estate per costruire un organico che sia all’altezza delle cinque competizioni che la nuova Juventus dovrà disputare nella prossima stagione, dalla nuova Champions League fino al Mondiale per club, senza ovviamente trascurare una Serie A da giocare per vincere.

Perché quando si opera nella Juventus, si sa, l’obiettivo non può che essere quello di cercare di primeggiare ovunque, anche in epoche che sembrano meno propizie rispetto a quelle auree, piuttosto recenti, ma il cui ricordo è offuscato dalle ultime stagioni di transizione.

Proprio il tracollo a livello di rendimento nella stagione appena conclusa è costato caro a Max Allegri, che dopo un girone d’andata a ritmo scudetto ha visto la propria squadra di fatto ripiegarsi su se stessa, perdendo contatto con l’Inter fino ad accumulare un distacco superiore ai 20 punti.

Mercato Juventus, futuro incerto per Rabiot

L’organico della Juventus 2023-’24 non era da scudetto? Probabile, ma un girone di ritorno a ritmo salvezza non è stato digerito dalla società, al netto del clamoroso “fuoriprogramma” al termine della finale di Coppa Italia. Thiago Motta sa tuttavia già di non potersi aspettare una rivoluzione sul mercato e che tra i suoi compiti ci sarà anche la rivalutazione di una buona parte dell’attuale organico.

A centrocampo, ad esempio, molto passerà dal futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto e un eventuale rinnovo risolverebbe molti problemi nella mediana della nuova Juventus, dove è comunque certo l’innesto di una pedina di primo piano, in grado di unire quantità, qualità e qualche gol.

Delusione Juventus, sfuma un obiettivo per il centrocampo

L’identikit è quello di Teun Koopmeiners, che già conosce il calcio italiano. Particolare, questo, da non trascurare, ma le alternative all’olandese dell’Atalanta non mancano. A cominciare da un profilo giovane, ma dal futuro assicurato. Si tratta di Heorhij Sudakov, tuttocampista ucraino classe 2002 dello Shakhtar Donetsk e punto di forza della nazionale. Un obiettivo di vecchia data della Juventus, che oggi è però molto lontano.

In un’intervista ripresa da Tuttomercatoweb, infatti, Sudakov, seguito anche dal Napoli, ha confessato di sognare di approdare in Premier League: “Non ho un club preferito, ma sarebbe fantastico giocare in Inghilterra” le sue parole. Una doccia fredda per la Juventus, che già rischia di veder partire Rabiot proprio verso la Premier, direzione Manchester United, da diversi mesi sulle tracce del francese.