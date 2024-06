Va bene, vi diamo Osimhen ma a queste condizioni | Trattativa finalmente sbloccata: la mossa di Conte sorprende tutti

I tifosi napoletani già iniziano a vedere il suo operato. La trattativa per Osimhen è stata finalmente avviata, c’è lo zampino di Conte

Aurelio De Laurentiis, attuale presidente dell’Ssc Napoli, sta mantenendo la promessa fatta durante la sua ultima intervista: la prossima sarà una stagione di successi per la squadra azzurra, facendo sì che quella appena terminata diventasse soltanto un amaro ricordo.

Dopo aver dominato e vinto il campionato con 90 punti nella stagione 2022-2023, la successiva per i tifosi partenopei è stata un incubo. Oltre la prematura uscita agli ottavi di finale dalla Coppa Italia e dalla Champions League, si è posizionata decima in classifica, non qualificandosi per nessuna competizione europea.

Era impossibile per chiunque fare un pronostico del genere, ma purtroppo questa è stata la realtà. Con 53 punti ottenuti in 38 partite e tre allenatori cambiati si sono laureati come i peggiori Campioni d’Italia di sempre, superando il Torino post Superga che terminò il campionato con 58 punti.

Adesso il Napoli è pronto alla rinascita, c’è voglia di tornare nell’immediato ai vertici del calcio italiano ed il presidente l’ha dimostrato con l’ingaggio di Antonio Conte, uno dei migliori allenatori al mondo che ha sempre lasciato la sua impronta vincente ovunque è andato.

Fumata bianca

Il primo approccio tra le parti avvenne a novembre quando Rudi Garcia fu esonerato, ma in quella circostanza non si arrivò ad una conclusione, lasciandosi con la suggestione di poter lavorare un giorno insieme; oltretutto l’ex Inter, Juventus e Chelsea non era intenzionato ad allenare una squadra a campionato in corso, soprattutto per prepararla fisicamente durante la fase estiva, uno dei suoi punti di forza.

Ci sono voluti quasi 7 mesi ma la fumata bianca tanto attesa è finalmente arrivata. Come comunicato sui social, il mister leccese ha abbracciato il progetto partenopeo, firmando un contratto triennale a 7 milioni di euro più bonus relativi ai risultati conseguiti dalla squadra, portando con sè anche il suo staff.

Primi passi

Gran parte del budget di mercato deriverà dalla cessione di Victor Osimhen, uno degli eroi del Terzo Scudetto della storia del club ma che ha dichiarato durante la Coppa d’Africa di voler lasciare il club azzurro per provare una nuova avventura, con preferenza per la Premier League.

Uno dei club più vicini al bomber nigeriano proviene proprio dal campionato inglese: si tratta dell’Arsenal di Mikel Arteta, bisognosa di una punta dai tanti gol. Il club londinese non è però intenzionato a pagare la clausola di 130 milioni di euro, ma è interessata ad offrire delle contropartite tecniche mettendo sul piatto i cartellini di Emil Smith Rowe e Takehiro Tomiyasu, entrambi apprezzati da Conte; c’è da capire quale sia il conguaglio economico che possa dare ufficialmente il via alla trattativa per portare Osimhen via dal Napoli e possa avviare il nuovo progetto azzurro.