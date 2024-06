Inter che combini? La punta di diamante arriva ai saluti: non è possibile, il popolo nerazzurro sta vivendo un incubo

I tifosi nerazzurri non sono per nulla contenti della nuova società: l’attaccante è in vendita e prossimo all’addio

I tifosi dell’Inter non hanno avuto molto tempo per godersi i trofei vinti dalla propria squadra nella stagione appena conclusa. La gioia per il trionfo della Supercoppa Italiana e dello Scudetto, con conseguente raggiungimento della seconda stella, sono stati offuscati dai problemi accaduti in società.

Nel giro di pochissimi giorni è cambiato tutto, a partire dai vertici del club, con l’addio di Zhang per il mancato rimborso del prestito triennale ricevuto da parte di Oaktree nel 2021, che ha automaticamente consegnato le quote azionare del club nerazzurro al fondo statunitense.

L’imprenditore cinese aveva ricevuto 300 milioni per risanare la situazione finanziaria del club, ma non è stato in grado di restituirli con gli interessi. Nonostante ciò ha riportato l’Inter ai vertici, divenendo la seconda presidenza più vincente della storia del club con 7 trofei: 2 Scudetti, 2 coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

I nuovi proprietari hanno però rassicurato i tifosi, vedovi della loro miglior gestione dai tempi di Moratti, garantendo che è nei loro interessi aumentare il valore e la competitività del club, puntando a vincere ogni stagione, anche in Europa.

Gestione del club

Hanno già dimostrato la loro volontà assegnando i primi ruoli all’interno dell’organigramma del club, dichiarando Giuseppe Marotta nuovo presidente e rinnovando gli uomini chiave che hanno portato l’Inter a conquistare i recenti successi.

In primis si sono occupati del rinnovo del mister Simone Inzaghi, artefice della straordinaria crescita dei nerazzurri, con un triennale da 6.5 milioni fino al 2027,stessa cifra guadagnata per Nicolò Barella fino al 2029, mentre per il capitano e capocannoniere dell’ultima Serie A, Lautaro Martinez, contratto da 5 anni a 9 milioni + bonus.

In vendita

Oltre ai rinnovi e agli acquisti, tra cui Medhi Taremi e Piotr Zielinski già bloccati, Oaktree si sta occupando anche delle cessioni. Attualmente il reparto d’attacco nerazzurro è composto da Martinez, Thuram, Arnautovic, Taremi e Correa, troppi uomini per ciò di cui necessita il mister.

Con i primi tre difficilmente cedibili, si valutano le offerte per l’austriaco e l’argentino, con il primo che ha un forte interesse da parte della Fiorentina e piace molto al suo nuovo allenatore, Raffaele Palladino, ex Monza. Arnautovic ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, che gioca a favore della Viola e un ingaggio da 3.5 milioni di euro sul quale si potrebbe trattare, rendendo possibile l’affare prima di virare totalmente sul riscatto di Belotti, in prestito dalla Roma.