Tudor se n’è andato, allora io rimango | Gioia a Formello: ecco chi ha brindato alle sue dimissioni

Come cambia la situazione in casa biancoceleste in seguito all’addio del tecnico. Tutte le ultime di mercato.

Quanto può incidere un tecnico sui destini di una squadra di calcio? L’annosa questione è stata analizzata e sviscerata in più sedi ma ad oggi le risposte sono molteplici e non tutti i pareri concordi. C’è chi sostiene che un allenatore possa indirizzare solo in parte l’andamento di un club.

Per alcuni invece la guida tecnica conta tantissimo. La società chiede al responsabile tecnico non solo risultati ma anche una competenza più unica che rara: valorizzare il patrimonio tecnico a disposizione. Pensate a quei club medio-piccoli che grazie a questo aspetto possono rivendere i loro campioncini e puntare a traguardi ancora più alti.

In casa biancoceleste l’addio a Igor Tudor non è stato un vero e proprio terremoto semmai una notizia in linea con i dissapori degli ultimi tempi. Il presidente Lotito ha parlato addirittura di richieste folli da parte dell’ex Olympique Marsiglia.

Ben 8 giocatori da cambiare e una rivoluzione che alla fine è rimasta tale. Molto più semplice cambiare il tecnico piuttosto che stravolgere una rosa ritenuta già all’altezza. La sorpresa è arrivata qualche ora più tardi, con l’arrivo del nuovo tecnico Marco Baroni.

Tu puoi andare, io resto

Le scelte di un tecnico possono incidere eccome nello spogliatoio, soprattutto quando il rapporto tra giocatore e allenatore finisce sotto la lente di ingrandimento. C’è un giocatore in particolare che adesso potrebbe restare.

Stiamo parlando della situazione di Luis Alberto, sul mercato da diverse stagioni ma alla fine sempre rimasto nella Capitale. Questa volta le cose potrebbero prendere una direzione diversa. Basta destreggiarsi tra i comportamenti del giocatore e le parole del suo presidente per provare a capirci qualcosa.

Parole sospese

Il giocatore ha esternato da tempo le sue sensazioni. La partenza sembra la via più scontata ma attenzione ai colpi di scena. Nel calcio e a maggior ragione in questo grande contenitore che è il calciomercato, tutto può succedere. La Lazio ha bisogno di qualità ma anche di gente motivata e convinta di poter dare un contributo alla causa.

Secondo il presidente della Lazio Lotito è stato il giocatore (e quindi non la società, che gli aveva rinnovato il contratto, ndr) a forzare la giocata. Il nuovo tecnico Baroni, cercando di rasserenare gli animi e presentandosi con un colpo già fatto, potrebbe chiamare il giocatore per chiedergli di restare.