Milan, due cessioni per finanziare il colpaccio: soldi freschi nelle casse del club | Ecco chi stanno comprando

Una doppia vendita in casa rossonera sta per andare in porto in maniera ufficiale, con il denaro ottenuto che verrà reinvestito su di lui.

Il Milan, dopo aver vissuto una stagione piuttosto scialba, è pronto a darsi una scossa e ad iniziare a lavorare con grande veemenza per il prossimo anno. Prima di ogni cosa il club rossonero ha già cambiato guida tecnica. Stefano Pioli, che aveva ancora un anno di contratto, ha ricevuto il benservito dalla società, la quale ha deciso di puntare su Paulo Fonseca.

Allo stesso modo poi grandi cambiamenti ci saranno dal punto di vista della rosa. Sia in entrata che in uscita infatti la dirigenza del Diavolo si muoverà tanto, provando ad aumentare la competitività della compagine milanese su tutti i fronti in cui sarà impegnata il prossimo anno. Ed è proprio per questa ragione che i primi rumors in questo senso stanno iniziando a spuntare fuori.

Uno di quelli che nelle ultime ore ha messo sul chi va là i tifosi però è davvero sorprendente. A quanto pare infatti i sette volte campioni d’Italia stanno per chiudere due cessioni importanti, che consentiranno di incassare diversi soldi. Il denaro in questione però sarà reinvestito su un grande nome, il quale ha già fatto impazzire il popolo di fede milanista.

Grosso capitale in arrivo per i rossoneri

Nei prossimi giorni il Milan dovrebbe ufficializzare le cessioni di Charles De Ketelaere e Alexis Salemaekers. Entrambi i giocatori belgi infatti verranno riscattati dai rispettivi club attuali, dicendo così definitivamente addio alla società milanese.

Per il trequartista l’Atalanta sborserà in tutto, compresi i bonus, circa 25 milioni di euro. Per quanto riguarda l’esterno 24enne invece il Bologna verserà nelle casse rossonere 10 milioni. In totale dunque il Diavolo si ritroverà con un gruzzoletto da circa 35 mln, da investire per un colpo di grossa importanza.

Su chi verranno investiti questi soldi?

Come detto dunque il denaro incassato dalle due cessioni servirà per finanziare l’arrivo di un big. C’è però ancora incertezza in casa rossonera su quale reparto andare a rinforzare.

In particolare sia l’attacco che la retroguardia avrebbero bisogno di forze fresche, ed in entrambe le zone di campo ci sono due nomi favoriti per trasferirsi sotto la Madonnina: Joshua Zirkzee e Alessandro Buongiorno.