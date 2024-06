Inter, un altro acquirente si tira fuori: ‘No grazie, non ci penso nemmeno’ | La situazione è sempre più critica

Cattive notizie per i tifosi interisti: non si trova un proprietario definitivo per il club, un altro acquirente molla la presa

È stato oggetto delle prime pagine delle testate giornalistiche degli ultimi giorni il passaggio definitivo in data 22 maggio 2024 dell’Inter Fc dalla famiglia Zhang al fondo di investimento Oaktree Capital Managment, in seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso alle holding del club nerazzurro.

Per sistemare la situazione finanziara del club il fondo statunitense aveva prestato una cifra pari a 300 milioni di euro da restituire con gli interessi entro tre anni, che hanno aumentato la cifra a circa 390 milioni, ma ciò non è avvenuto.

La data di scadenza non è stata rispettata con Steven Zhang che saluta l’Inter dopo 8 anni, durante i quali ha conquistato 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, più il raggiungimento di una finale di Europa League nel 2020 e una di Champions League nel 2023.

Grazie alla seconda stella recentemente ottenuta è diventato il secondo presidente più vincente della storia dell’Inter, uscito però dalla scena senza ricevere gli applausi che avrebbe meritato e lascando spazio alla settima presidenza statunitense in Serie A.

Ruoli definiti

Oaktree aveva promesso che nei prossimi giorni sarebbero stati definiti i nuovi ruoli e così è stato. Con il Consiglio d’Amministrazione in composizione come confermato dall’Assemblea degli azionisti, è stato ufficializzato a sorpresa il nuovo presidente del club nerazzurro.

Si tratta di Giuseppe Marotta, quinto presidente dell’Inter nel 21esimo secolo, scelto per dar continuità al ciclo vincente del club grazie alla sua esperienza e dedizione nel mondo del calcio, garantendogli tutte le risorse necessarie e la completa fiducia per farlo.

Nuovi compratori

Molti si chiedono se Oaktree sia decisa a prolungare la gestione del club negli anni o se stia cercando un compratore adatto. Per ora sembra che proseguino con la prima opzione, ma non è escluso che possano considerare offerte da interessati.

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Affari & Finanza, Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, ha espresso la sua opinione proprio in merito all’acquisto dell’Inter, dato il tifo dichiarato del padre per i colori nerazzurri: “Fu mio padre stesso a mettermi in guardia dal comprare squadre di calcio. Perciò no, grazie, non sono interessato all’acquisto nonostante ritenga che il calcio sia un orizzonte di grande interesse per creare partnership di valore”. I tifosi possono rimanere tranquilli: per adesso il club resta in buone mani.