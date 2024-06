Tudor, adesso si spiega tutto: nuova squadra in Serie A | Pronto a ‘vendicarsi’ sul campo

Dopo le clamorose dimissioni dalla Lazio, il tecnico croato è pronto a valutare la possibilità di restare in Italia: il punto.

Un anno fa di questi tempi la Lazio chiudeva al secondo posto un campionato da protagonista, coronato con il ritorno in Champions League dopo tre anni e con il miglior piazzamento della gestione Lotito. Per i biancocelesti di mister Sarri sembrava essere cominciato un ciclo felice.

Dodici mesi dopo, il clima a Formello è molto cambiato. Il riferimento non è solo al deludente 7° posto con il quale si è chiusa la Serie A 2023-’24, con Immobile e compagni incapaci di andare oltre la qualificazione per l’Europa League, dopo aver visto sfumare in extremis anche l’obiettivo della finale di Coppa Italia.

L’entusiasmo che si respirava nei primi mesi della gestione Sarri era infatti svanito già all’inizio dell’estate, a causa di quelle incomprensioni tra società e tecnico circa la gestione del mercato che avrebbero anticipato un’annata piena di tensioni, riverberatesi poi nel rendimento della squadra in particolare in campionato.

Neppure le dimissioni dello stesso Sarri, a marzo, hanno però riportato il sereno in casa Lazio. L’era Tudor è infatti durata lo spazio di 79 giorni, tanto è intercorso tra l’insediamento del tecnico croato e le sue clamorose dimissioni, rassegnate ufficialmente nel tardo pomeriggio del 5 giugno, ma anticipate dal clima teso che si respirava da diverse settimane.

Lazio, Tudor sbatte la porta: riapre il casting per la panchina

Come Sarri, anche Tudor si è arreso alla differenza di vedute con la società sul mercato, lasciando sul tavolo il ricco ingaggio che gli era garantito da un altro anno di contratto. Dopo che Vincenzo Italiano, primo nome sul taccuino di Lotito per l’eventuale dopo Tudor, si era accasato al Bologna in tanti avevano immaginato che le tensioni sarebbero state ricomposte.

In pochi si aspettavano un passo così clamoroso dell’ex giocatore della Juventus e ora ci si chiede su chi punteranno lo stesso Lotito e il ds della Lazio Fabiani in vista della prossima stagione, ma anche quale sarà il futuro dello stesso Tudor, non nuovo a dimissioni clamorose, avendo già preso la stessa decisione a Verona e Marsiglia. Ebbene, il croato potrebbe restare in Italia.

Tudor può restare in Italia: gli scenari dopo l’addio alla Lazio

Gli incastri del domino delle panchine potrebbero infatti regalare altre sorprese per le ultime squadre chiamate a colmare la lacuna alla voce allenatore il prima possibile per poi impostare il mercato. Monza e Cagliari sono due società che guardano con interesse a Tudor, consapevoli tuttavia della necessità di presentare al tecnico croato un progetto convincente.

I brianzoli potrebbero veder sfumare l’arrivo di Marco Baroni, tentato proprio dalla Lazio, e oltre a Nesta e Pirlo valutano anche Tudor. Quanto al Cagliari, l’addio di Claudio Ranieri ha aperto un vuoto significativo, così il presidente Giulini vuole prendersi il tempo necessario per effettuare la scelta migliore. Paulo Sousa è un nome gradito, ma la soluzione Tudor sta prendendo quota, al netto di un ingaggio proibitivo per le casse del club sardo.