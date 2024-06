Spalletti che combini, nella lista manca un top player: “Meritava la convocazione” | Esclusione clamorosa

Per l’Italia si avvicina il giorno dell’esordio a Euro 2024, ma non si spengono le polemiche per le convocazioni del ct.

Meno di una settimana dopo la fine del campionato di Serie A 2023-’24, sul quale il sipario è calato definitivamente solo il 2 giugno con la disputa del recupero tra Atalanta e Fiorentina, il conto alla rovescia verso Euro 2024 volge già al termine.

In un calcio con sempre più partite e sempre meno tempo per recuperare, i commissari tecnici delle nazionali impegnate alla rassegna continentale in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, ma lo stesso vale per la Copa America che si svolgerà negli Stati Uniti, hanno avuto pochi giorni per prepararsi e per preparare il gruppo.

La speranza è che la qualità delle partite non risenta dell’inevitabile stanchezza provata dai giocatori, in particolare da quelli reduci da un’annata estenuante comprensiva degli impegni nelle coppe europee, per un totale di partite che per diversi calciatori ha superato quota 60.

Allo stesso modo la speranza è che gli stessi selezionatori abbiano operato le scelte giuste. La Uefa ha acconsentito alla richiesta di diversi tecnici di mantenere a 26 il numero dei convocati, come era stato in occasione di Euro 2020, in quel caso per motivi di emergenza dettati dalla pandemia di Coronavirus e delle tante gare ravvicinate per recuperare lo stop in coincidenza con il lockdown.

L’Italia verso Euro 2024: fanno discutere le scelte di Spalletti

Un bell’assist in particolare per le nazionali più forti, i cui ct hanno dovuto compiere meno scelte dolorose e al contempo rischiose. Del resto i tecnici non hanno avuto molto tempo per saggiare le condizioni dei giocatori in questo 2024, pertanto le scelte non possono che essere state ispirate da sensazioni e da valutazioni tattiche.

In questa direzione si è mosso anche Luciano Spalletti. Arrivato sulla panchina dell’Italia da appena 10 mesi l’ex allenatore del Napoli sembra deciso ad optare ad Euro 2024 per una difesa a quattro “mascherata”, quindi con tre centrali. Da qui la decisione di portare tanti difensori e da qui qualche scelta sorprendente a centrocampo.

Spalletti fa fuori Locatelli: parla il compagno di squadra

Gli esclusi illustri da Euro 2024 per l’Italia sono infatti Giacomo Bonaventura, ma soprattutto Matteo Politano e Manuel Locatelli. Quest’ultimo ha perso il ballottaggio con il compagno di club alla Juventus Nicolò Fagioli, appena rientrato dopo la lunga squalifica. I due hanno caratteristiche differenti, ma lo stesso Fagioli non ha nascosto la sorpresa per la mancata presenza del compagno di squadra tra i convocati: “Sono rimasto sorpreso. Gli ho parlato e gli ho detto che meritava anche lui di essere qui” le parole di Nicolò da Coverciano”.

Locatelli non ha nascosto la propria delusione, postando su Instagram una pagina nera, senza alcuna parola di commento, subito dopo aver appreso la notizia. L’ex Milan e Sassuolo, già campione nel 2021, era sempre stato nel gruppo con Spalletti, ma ha pagato scelte di natura tattica. “Sono un amico di Manuel, gli voglio bene e gli sono vicino in questo momento” ha aggiunto Fagioli in conferenza nel ritiro azzurro.