Klose in panchina, esclusiva Nowotny: “Adesso sta a lui” | Grossa occasione per l’ex Lazio

Ai nostri microfoni è intervenuto Jens Nowotny, il quale ci ha detto la sua in merito al suo ex compagno di Nazionale Miroslav Klose

Insieme hanno vissuto momenti belli e brutti. Come quando durante i Mondali del 2002, in Corea, la loro Germania è arrivata fino in finale. Un percorso bellissimo, poi finito con la sconfitta in finale con il Brasile.

Per Jens Nowotny quello fu un anno terribile, visto che con il Leverkusen, del quale era capitano, aveva perso, all’ultimo atto, anche la Champions League, la coppa di Germania e la Bundesliga. Miro Klose, 12 anni dopo, è diventato campione del mondo e miglior marcatore della storia dei Mondiali.

Dimostrando di essere uno dei più grandi attaccanti dei tempi moderni. Ora però fatica a trovare una squadra da allenare: “Non sempre i giocatori intelligenti riescono a diventare grandi allenatori – ci spiega Nowotny –. Lui ha lavorato nel settore giovanile del Bayern e forse avrebbe dovuto restare lì ancora 1-2-3 anni prima di passare al professionismo. Forse non era pronto al salto e avrebbe dovuto programmare meglio la propria carriera. Non posso giudicare il suo lavoro perché non l’ho visto all’opera, però lo stimo molto e gli auguro il meglio. Ogni anno ci sono opportunità, sta anche a lui saperle cogliere”.